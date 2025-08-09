Entre las películas más vistas de Prime Video: la comedia romántica LGBT que conquistó millones de corazones







Ubicada entre las producciones más vistas en Prime Video, esta película que combina comedia, romance y tintes políticos sigue siendo furor en la plataforma.

Este éxito aclamado por el público joven es una de las joyas de Prime Video.

Entre las películas más vistas de Prime Video, una comedia romántica juvenil logró destacarse por su frescura, diversidad y mirada política. La propuesta conquistó a millones con una historia que mezcla emociones intensas, enredos reales y un mensaje inclusivo que atraviesa generaciones.

Este film no solo propone una historia de amor, sino que también plantea reflexiones sobre la identidad y la sociedad actual. Su éxito radica en equilibrar lo entretenido con lo profundo, lo que ha generado un impacto importante en quienes la vieron y sigue creciendo en popularidad.

Rojo Blanco y Sangre 2 El film que al día de hoy logra generar comentarios está disponible en Prime Video. De qué trata Rojo, Blanco y Sangre Azul, la imperdible película de Prime Video Rojo, Blanco y Sangre Azul es una comedia romántica que sigue la historia de Alex Claremont-Diaz, hijo de la presidenta de Estados Unidos, y el príncipe Henry de Inglaterra. Tras un accidente público que genera una crisis diplomática, ambos personajes deben enfrentar sus diferencias culturales y políticas mientras comienzan una relación inesperada.

La película combina humor, romance y temas actuales, abordando con naturalidad los desafíos de una relación homosexual en un entorno de poder y protocolos. Gracias a su guion fresco y las actuaciones, se volvió un éxito en Prime Video y resonó especialmente en la comunidad LGBT, ganando gran popularidad entre el público joven.

Nicholas Galitzine

Uma Thurman

Stephen Fry

Sarah Shahi

Rachel Hilson