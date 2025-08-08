La adaptación de una gran película argentina llegó a Prime Video: una historia que te atrapa e incómoda







Con una trama original y de tensión extrema, llegó a la plataforma de Prime Video una película basada en una interesante producción nacional.

Bill Skarsgard protagoniza la adaptación de la película argentina, en Prime Video.

La incómoda película protagonizada por Peter Lanzani y estrenada en 2019 en Argentina llegó a Prime Video, pero en su adaptación norteamericana. La trama parece sencilla, pero es bastante original y sabe cómo generar tensión y sorpresa minuto a minuto.

Trata sobre un simple ladrón que está dando vueltas en la calle, en busca de su próxima víctima. El delincuente encuentra un auto aparentemente abierto, bastante lujoso, en el que decide entrar para ver qué puede conseguir, sin saber que sería el peor error de su vida.

Encerrado La desesperante película inspirada en un film argentino está disponible en Prime Video. De qué trata Encerrado, la adaptación norteamericana de 4x4 Con la premisa de "enfrentar consecuencias de los propios actos" esta película cuenta una historia bastante cruda que comienza cuando un ladrón se encuentra en la calle buscando su próxima victima. Intenta abrir algunos autos sin éxito, hasta que encuentra una camioneta muy nueva que, aparentemente, alguien olvidó asegurar.

Cuando ingresa, antes de comenzar a tomar las cosas para su robo, las puertas se traban automáticamente, dejándolo encerrado y recibe una llamada en la pantalla del auto. Al atender, se trata del aparente dueño de la camioneta, que tiene pensado un gran castigo para él, con el objetivo de que se arrepienta de sus actos. A medida que el tiempo pasa, la situación se vuelve cada vez más desesperante y peligrosa.

Prime Video: tráiler de Encerrado Embed - LOCKED Trailer (2025) Bill Skarsgård Prime Video: elenco de Encerrado Bill Skarsgärd (Eddie Barrish)

Anthony Hopkins (William)

Ashley Cartwright (Sarah)

Michael Eklund (Karl)

Navid Charkhi (Butter)

Sofia Tesema (Sadie)