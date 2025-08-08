SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

8 de agosto 2025 - 21:00

El k-drama que arrasa en Prime Video: una serie sobre el primer amor llena de comedia y romance

La ficción coreana sigue ganando lugar en las plataformas y esta producción ya es elegida por todos los usuarios.

La nueva serie coreana que promete ser exitosa en Prime Video.

"Perdidamente enamorada" se perfila como uno de los estrenos del año. Debutó el 23 de Junio en el canal coreano tvN y esta semana fue incluido en el catálogo internacional de Prime Video. Se trata de una comedia romántica que explora las vivencias de dos adolescentes en su primer amor.

Perdidamente enamorada
La nueva serie coreana que es una novedad en Prime Video

De qué trata Perdidamente enamorada

La historia se centra en Park Sung Ah, una joven estudiante durante el día, que por la noche oculta un secreto: trabaja como chamana y tiene una conexión con fuerzas sobrenaturales. Pero su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Bae Gyeon Woo, un joven que le llama la atención por su atractivo y lo identifica como alguien que va a morir pronto.

Su sorpresa es todavía más grande cuando descubre, al otro día, que ese mismo joven se convierte en su compañero de clases. Desde entonces, ella tiene como único objetivo hacer todo lo que esté a su alcance para salvarlo de ese trágico destino.

Prime Video: tráiler de Perdidamente enamorada

Embed - Perdidamente Enamorada | Tráiler Oficial | Prime Video

Prime Video: elenco de Perdidamente enamorada

  • Cho Yi Hyun (Park Sung Ah)
  • Choo Yeong Woo (Bae Gyeon Woo)
  • Choo Ja Hyun (Yeom Hwa)
  • Cha Kang Yoon (Pyo Ji Ho)
  • Kim Seong Jeong (Kim Jin Woong)
  • Hwang Se In (Jo Hye Ri)
  • Cha Yoo Hyun (Maeng Joo Seung)

