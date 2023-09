Ex de Fátima Florez le pasó factura: "Su carrera me costó cuatro stents y dos by pass"

El ex de Fátima Florez rompió el silencio.

Norberto Marcos, el ex de la humorista Fátima Florez -quien actualmente está de novia con el candidato presidencial Javier Milei- rompió el silencio y afirmó que "su carrera me costó cuatro stents y dos by pass”, en lo que podría ser interpretado como un pase de factura.