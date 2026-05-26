Osvaldo Jaldo apuntó contra Javier Milei por la difusión de un mapa argentino sin Tucumán + Agregar ámbito en









"No le falten el respeto a las provincias", pidió el gobernador luego de que el Presidente compartiera una imagen del país sin su provincia ni las Islas Malvinas. "Es de una gravedad enorme", consideró el norteño.

Osvaldo Jaldo cargó contra Javier Milei.

El gobernador Osvaldo Jaldo cuestionó este martes a Javier Milei por difundir un mapa argentino que excluía a Tucumán y a las Islas Malvinas y reclamó: "No le falten el respeto a las provincias".

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Días atrás, el Presidente compartió en su cuenta de X un "Mapa del Crecimiento de Argentina" con supuestos datos de variación interanual de la actividad económica provincial correspondientes a marzo de 2026, pero que presentaba errores en la cartografía nacional, entre ellos la omisión de Tucumán y de las Islas Malvinas.

El gráfico atribuía los datos a un supuesto informe del IAE Business School, perteneciente a la Universidad Austral. Sin embargo, la institución académica salió rápidamente a desmentir cualquier vínculo con el material y aclaró que “ni el mapa ni los datos forman parte de sus informes oficiales”.

Osvaldo Jaldo: "No le falten el respeto a las provincias" Este martes, el gobernador tucumano se refirió al episodio. "Quiero pensar que ha sido un error, un error pero grave. Hacer desaparecer las provincias de un plumazo del mapa de la República Argentina tiene una gravedad enorme", lanzó.

Al respecto, Osvaldo Jaldo comentó que ese mapa pasó por la mano de muchos funcionarios nacionales y "parecería que nadie se dio cuenta que faltaba Tucumán, que a Santa Fe le faltaba una parte y que no estaban las Islas Malvinas”.

El mandatario sostuvo además que la publicación refleja “una falta de interés del Gobierno nacional por las provincias en general y por Tucumán en particular”. captura tuit felipe nuñez mapa falso “Muchos vienen desde la Nación y hablan de Tucumán, dicen que quieren el cambio y la mejora, y ya lo están haciendo desaparecer del mapa. ¿Cómo será si algún día ponen un pie en Tucumán?”, ironizó. Finalmente, Jaldo pidió mayor responsabilidad a quienes asesoran al Presidente: “Por Dios, que sean más responsables, por favor, no le falten el respeto a las provincias". "Cuando se toma una medida de esas características, para cuidar al presidente Javier Milei tiene que haber alguien responsable que conozca el país, que conozca las provincias y, si es mucho pedir, alguien que conozca Tucumán”, concluyó. Por su parte, la Universidad Austral había desmentido la autoría del mapa. A través de un comunicado, el IAE Business School de la Universidad Austral aseguró que el material “no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes”. El mapa atribuía como fuente al “Informe Económico Mensual marzo 2026”, pero desde la institución académica aclararon que jamás publicaron ese contenido.