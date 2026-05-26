Horacio Marín se reunió con Javier Milei tras anunciar una inversión de u$s25.000 millones en el RIGI + Agregar ámbito en









El titular de YPF detalló los alcances del proyecto LLL Oil y ratificó el objetivo de impulsar exportaciones energéticas en los próximos años tras el encuentro con el Presidente.

Horacio Marín se reunió con Javier Milei para analizar el presente del sector energético y coordinar avances en inversiones estratégicas.

El presidente Javier Milei se reunió este martes con el titular de YPF, Horacio Marín, para analizar el presente energético y avanzar en inversiones clave, con el objetivo de que el país supere los u$s30.000 millones en exportaciones de energía hacia 2031. En la previa, la petrolera anunció una inversión de u$s25.000 millones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro se centró en los proyectos impulsados bajo el RIGI, así como en nuevas iniciativas que la compañía desarrolla junto a socios estratégicos. Tras la reunión, Marín remarcó en su cuenta de X: “Nuestro objetivo de país es claro: que Argentina exporte más de u$s30 mil millones en energía hacia 2031. Hoy existe un círculo virtuoso para lograrlo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HoracioMarin_ok/status/2059305946208477274&partner=&hide_thread=false Hoy, junto al presidente @JMilei , analizamos el presente de la industria energética argentina y avanzamos en los proyectos presentados en el marco del RIGI, así como en las nuevas iniciativas que estamos desarrollando junto a nuestros socios estratégicos.



Nuestro objetivo de… pic.twitter.com/iwArbfdMmf — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 26, 2026 El proyecto LLL Oil que presentó YPF En ese marco, la empresa avanzó con una de las apuestas más ambiciosas del sector: una inversión de u$s25.000 millones para el proyecto LLL Oil, que busca convertirse en el mayor programa de exportación de petróleo del país. Según las proyecciones, esta iniciativa podría generar ingresos por hasta u$s100.000 millones en el largo plazo.

El plan apunta a acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y potenciar la producción en áreas cercanas, con estándares de eficiencia y competitividad internacional.

“Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI”, sostuvo Marín, quien además aseguró: “Esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa”.

Las estimaciones del proyecto contemplan la perforación de 1.152 pozos y una producción de 240.000 barriles diarios hacia 2032, lo que consolidaría a la Argentina como un actor relevante en el mercado energético global. En ese sentido, Marín concluyó: “Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”.