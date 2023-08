Fátima Florez dijo estar "enamorada" de Javier Milei, pero no piensa en ser primera dama

Las demostraciones de cariño entre ambos fueron creciendo en las redes sociales , donde no tuvieron tapujos en postear su vínculo.

Por otra parte, la artista negó una controversia por dinero con su ex, el productor Norberto Marcos, luego de la separación tras 22 años, y dijo: “No es cierto, no hay juicio de por medio. Fuimos una familia hermosa, está el sentimiento y somos dos buenas personas y nunca podría pasar eso”.

Además, negó que este romance la obstaculice laboralmente. “Soy una actriz y una comediante que hace años que hago personajes, ¿por qué tendría que dejar de hacerlo ahora o estar condicionada?”, planteó.

Fátima luego evitó abundar en este nuevo vínculo, al señalar: “No quiero decir nada. Estamos muy bien y cuando uno está bien se refleja en la cara. Y está bueno decirlo".

milei fatima florez Javier Milei y Fátima Florez.

Fátima no opinó sobre las controvertidas propuestas de Milei

La artista, además, aseguró que "nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. No tengo por qué meterme a opinar de su trabajo, para eso hay otra gente”.

"A lo largo de mi carrera nunca tomé partido. Hablé como Fátima artista, como ciudadana, pero nunca me embanderé. No es lo que corresponde. Y en este caso estoy muy bien con una persona, enamorada”, respondió, quien se dio a conocer imitando a la ex presidenta Cristina Kirchner, en el programa crítico del kirchnerismo, PPT.

Nuevamente sobre la relación, planteó que "es encontrarse con una persona, y cada vez nos sorprendemos más de la química que tenemos. Somos muy felices, no tengo mucho más para decir”.

Sobre el misterio de qué la enamoró del economista, dijo: “No te podría decir solo una cosa. El destino nos tenía preparado algo muy lindo a los dos y damos gracias de habernos encontrado. Nos sentimos muy gratificados de que esto suceda”.

Y ante la inquietud de la conductora sobre si había practicado el sexo tántrico con su pareja, volvió a esquivar la pregunta: “Todavía tengo mucho más para conocer”, señaló.

Finalmente, se mostró molesta con la posibilidad de ser la primera dama, si Milei finalmente gana las elecciones, subrayó que aún se están "conociendo", y que aquella posibilidad la parece una "tilinguería".