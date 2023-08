Habló el ex de Fátima Florez: qué dijo de su noviazgo con Javier Milei

Norberto Marcos, ex de Fátima Florez.

El mánager y productor Norberto Marcos admitió haberse realizado "chequeos médicos" tras enterarse de la relación de su ex, la humorista Fátima Florez , con el candidato presidencial Javier Milei , y que aún apostaba a una reconciliación.

"Él me dice que me quede tranquila, está todo muy bien, pero vieron que él tuvo ese problema del corazón y no está pasando su mejor momento, o sea su estado de salud es endeble", confió la panelista Paula Varela.

La cuestión cardíaca a la que se refiere la periodista es un infarto que sufrió Norberto en 2006 y que lo llevó a ser operado cuatro veces, según contó él mismo en una entrevista de junio de este año.

"Su hijo está muy presente, Federico que está muy presente", se añadió sobre el productor, que además atrasaría problemas económicos luego de desvincularse de su ex pareja, quien encabezaba una compañía teatral.

milei fatima florez Javier Milei y Fátima Florez.

Las tristes revelaciones sobre el momento del ex de Fátima Florez

Sobre el momento que está viviendo tras conocerse que su ex ya está en pareja nuevamente, se agregó: "Dice que él está comiendo y llora".

Finalmente, respecto a cómo se enteró el ex marido de la imitadora de esta incipiente relación entre ella y el candidato a presidente liberal contó: "Es mentira que Fátima lo haya llamado, se enteró por los medios, fue un baldazo de agua fría".

"Lo que me dicen personas cercanas es que Fátima sabía que si se lo decía, Norberto la iba a sacar a pasear", cerró Varela.

Por su parte, Marina Calabró que estaba como invitada en el famoso ciclo de América aportó: "Me contaron que hoy la pasó muy mal Norberto. Por lo que sé del círculo más íntimo de él, él todavía apostaba a una posibilidad de una vuelta".

Y en ese sentido, la hermana de Iliana Calabró reveló un detalle desconocido sobre las redes sociales de quien fue el productor de los shows de la humorista: "Él, en la foto de WhatsApp, tiene una foto de Fátima".

Cabe recordar que la actriz hizo pública su separación de Norberto en abril de este año, cuando admitió la ruptura.