Final de "Stranger Things": cómo fue la recaudación en taquilla del estreno en cines de EEUU

La serie de los hermanos Duffer superó el desempeño de Las Guerreras K-Pop, que durante el verano había logrado u$s18 millones en funciones especiales tipo sing-along.

Tras cinco temporada, la serie de Netflix llegó a su fin.

El final de Stranger Things marcó el fin de una de las series más influyentes de la última década, y lo hizo a lo grande: Netflix demostró que puede convertir un episodio televisivo en un evento cinematográfico rentable.

El episodio final, estrenado de forma simultánea en streaming y en salas de Estados Unidos, logró una recaudación considerable durante las funciones de Año Nuevo, superando el récord previo para un título de la plataforma en cines, que pertenecía a Las Guerreras K-Pop.

¿Cuánto recaudó el estreno del final de Stranger Things en cines? El episodio final de la serie debutó el 31 de diciembre tanto en Netflix como en alrededor de 600 salas en Estados Unidos, con funciones adicionales durante el 1 de enero. Más de un tercio de esas pantallas correspondieron a AMC, la cadena de cines más grande del país, que reportó u$s15 millones únicamente en créditos de alimentos y bebidas asociados a la venta de entradas.

A diferencia de un estreno tradicional, los asistentes no compraron entradas convencionales, sino vouchers directamente con las cadenas exhibidoras. AMC y Cinemark fijaron el precio en u$s20, mientras que Regal y otros complejos ofrecieron boletos de 11 dólares, en referencia al nombre del personaje interpretado por Millie Bobby Brown. Según el portal Deadline la cifra total de los ingresos generados por el estreno en cines del episodio final de la serie rondarían los u$s30 millones.

Stranger Things superó el desempeño de Las Guerreras K-Pop, que durante el verano había logrado u$s18 millones en funciones especiales tipo sing-along. Aunque Netflix no reporta cifras oficiales de taquilla, fuentes de exhibición y seguimiento de mercado coinciden en que se trata del mejor desempeño cinematográfico para un título original de la plataforma.

El estreno en cines del episodio final representó un cambio de postura por parte de Netflix, que previamente había descartado llevar el cierre de la serie a la pantalla grande. Al anunciar la estrategia, los creadores Matt y Ross Duffer señalaron: “Estamos más que emocionados de que los fans tengan la oportunidad de experimentar el episodio final de Stranger Things en los cines; es algo con lo que hemos soñado durante años… Poder verlo en la pantalla grande, con un sonido e imagen increíbles y una sala llena de fans, se siente como la manera perfecta (nos atrevemos a decir increíble) de celebrar el final de esta aventura.”