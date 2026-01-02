Los creadores de "Stranger Things" confirmaron un nuevo spin-off de la serie: de qué se trata

Tras el final de la serie de Netflix el universo creado por los hermanos Duffer continuará expandiéndose.

La nueva serie estará ligada a un misterio de la útlima temporada.

Puede que Stranger Things haya llegado a su final tras el estreno del octavo capítulo de la quinta temporada en Netflix, pero esto no significa el final del universo creado por los hermanos Duffer .

En una entrevista reciente con el portal Variety, los creadores de la serie despejaron las dudas y confirmaron lo que ya circulaba como rumor: la franquicia tendrá una nueva producción derivada.

-A continuación, spoilers del final de Stranger Things- Quienes esperan ver más de sobre Holly liderando su propio grupo de amigos en una nueva aventura, o que pasará con Joyce y Hopper y su vida de casados o saber realmente que pasó con Eleven tendrán que esperar. Matt Duffer fue categórico al asegurar que este nuevo proyecto no incluirá personajes conocidos , ni bicicletas, ni estética ochentosa, ni siquiera estará ambientado en Hawkins.

“Arrancar desde cero es algo muy estimulante: un elenco completamente nuevo, otra ciudad y un mundo distinto”, explicó el showrunner. Además, adelantó que la trama no girará en torno al Azotamentes (Mind Flayer), sino que apostará por una propuesta diferente, con identidad propia.

Aun así, este spin-off no será ajeno a la serie original. Según adelantaron sus creadores, servirá para responder algunos interrogantes que quedaron abiertos tras el final. Entre ellos, el misterioso objeto conocido como la roca del maletín .

Stranger Things: Tales From ‘85, la serie animada que llegará a Netflix

La trama de este spin-off animado nos llevará de vuelta a un periodo clave en la cronología de la serie: el crudo invierno de 1985, situándose exactamente entre los eventos de la segunda y la tercera temporada. "Bienvenidos de nuevo a Hawkins en el invierno de 1985, donde los personajes originales deberán luchar contra nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal", adelantó Netflix en un comunicado reciente sobre la serie animada que llegará este 2026 a la plataforma.

Embed - Stranger Things: Relatos del 85 | Anuncio oficial | Netflix

El showrunner Eric Robles y los hermanos Duffer han enfatizado que esta serie no es un simple relleno, sino una oportunidad para explorar "la magia de Hawkins de una manera totalmente nueva".

La serie ha sido concebida con una estructura de 7 episodios en total, diseñados para ser disfrutados como una pieza cinematográfica extendida. El desglose confirmado es el siguiente:

Volumen 1: 4 episodios

4 episodios Volumen 2: 3 episodios

A pesar de ser una serie animada, la producción ejecutiva cuenta con el peso pesado de Matt y Ross Duffer, Shawn Levy (21 Laps) y Dan Cohen, asegurando que el estándar de calidad y la atmósfera de suspenso se mantengan intactos.