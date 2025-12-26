Cuándo se estrena el capítulo final de "Stranger Things" en Netflix

La serie, creada por los hermanos Duffer y estrenada en 2016, se convirtió en un fenómeno global con millones de seguidores y una estética retro que homenajea el cine, la música y la cultura pop de los años 80.

La esperada quinta y última temporada de Stranger Things ya tiene dos de sus tres partes disponibles en Netflix , y en pleno éxito solo queda por llegar el episodio final.

La serie, creada por los hermanos Duffer y estrenada en 2016, se convirtió en un fenómeno global con millones de seguidores y una estética retro que homenajea el cine, la música y la cultura pop de los años 80.

Tal era la expectativa, que con los lanzamientos de los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la temporada final, la plataforma estuvo colapsada. Y este jueves 25 de diciembre, en plena Navidad, se estrenaron los 5, 6 y 7.

La temporada final se divide en tres partes , siguiendo un modelo similar a la cuarta temporada. La primera entrega llegó el pasado miércoles 26 de noviembre, mientras que la segunda, con los capítulos 5, 6 y 7, lo hizo ayer 25 de diciembre de 2025.

Volumen 1 (capítulos 1 al 4): se estrenó el 26 de noviembre de 2025.

Volumen 2 (capítulos 5 al 7): se estrenó el 25 de diciembre de 2025 (Navidad).

Episodio Final (capítulo 8): se estrena el 31 de diciembre de 2025, marcando el cierre definitivo de la serie.

La temporada consta de ocho episodios, y los creadores han insinuado que algunos de ellos serán más largos de lo habitual, casi como "películas", prometiendo una experiencia cinematográfica.

De qué trata la temporada final de Stranger Things

La historia se situará en el otoño de 1987, aproximadamente un año después de los eventos de la cuarta temporada. La sinopsis oficial revela que Hawkins está devastado por la apertura de múltiples "grietas" (Rifts), y el objetivo principal del grupo de héroes es "encontrar y matar a Vecna".

Sin embargo, Vecna ha desaparecido, y su paradero y planes son desconocidos, lo que complica la misión.__IP__

Para añadir más tensión, el gobierno ha puesto a Hawkins bajo cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, forzándola a esconderse nuevamente. A medida que se acerca el cuarto aniversario de la desaparición de Will Byers, una sensación de familiar y ominoso temor regresa.

La batalla final es inminente y los protagonistas se enfrentarán a una oscuridad "más poderosa y mortal" que cualquier cosa que hayan enfrentado antes. Para acabar con esta pesadilla, "necesitarán a todos, la fiesta completa, de pie juntos, por última vez". Los creadores han confirmado que Will Byers será un foco principal en esta temporada final, conectando la historia con los eventos de la primera temporada.

Elenco de Stranger Things

El elenco incluye a Winona Ryder (“Joyce Byers”), David Harbour (“Jim Hopper”), Millie Bobby Brown (“Once”), Finn Wolfhard (“Mike Wheeler”), Gaten Matarazzo ("Dustin Henderson"), Caleb McLaughlin ("Lucas Sinclair"), Noah Schnapp ("Will Byers"), Sadie Sink ("Max Mayfield"), Natalia Dyer ("Nancy Wheeler"), Charlie Heaton ("Jonathan Byers"), Joe Keery ("Steve Harrington"), Maya Hawke ("Robin Buckley"), Priah Ferguson ("Erica Sinclair"), Brett Gelman ("Murray"), Jamie Campbell Bower ("Vecna"), Cara Buono ("Karen Wheeler"), Amybeth McNulty ("Vickie"), Nell Fisher ("Holly Wheeler"), Jake Connelly ("Derek Turnbow"), Alex Breaux ("teniente Akers") y Linda Hamilton ("doctora Kay").