Pese a las críticas, el gobierno de Francia defiende la ciudadanía entregada a George Clooney y su familia

La decisión de otorgar la ciudadanía al actor y su familia desató una polémica incluso a niveles internos del gobierno galo.

George Clooney y su esposa Amal.

La reciente noticia de que a George Clooney, su esposa Amal y sus hijos se les concedió la ciudadanía francesa provocó críticas por parte de Marie-Pierre Vedrenne, viceministra adjunta del ministro del Interior, quien argumentó en una entrevista de radio en Franceinfo que planteaba una "cuestión de justicia".

Vedrenne sugirió que a Clooney se le había concedido la ciudadanía francesa por su fama y no por sus méritos, y argumentó que "no es el mensaje correcto". También dijo que consideraba que demostraba una "doble moral" y añadió que verificaría "todo el procedimiento", según el periódico Le Monde.

Sin embargo, poco después de los comentarios de Vedrenne, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, refutó las acusaciones de Vedrenne —con quien colabora estrechamente—, afirmando que Clooney y su esposa Amal se naturalizaron "por decreto", por "decisión de la autoridad pública". Nuñez también afirmó que la naturalización de Clooney era "una gran oportunidad para nuestro país".

Qué dijeron desde el Gobierno francés sobre la entrega de la ciudadanía El Ministerio de Asuntos Exteriores también reaccionó a las críticas contra Clooney, argumentando que el gobierno “siguió un procedimiento riguroso que abarcaba desde controles de seguridad hasta entrevistas reglamentarias de naturalización en la prefectura, incluyendo el pago de timbres fiscales”.

"Como muchos franceses, estamos encantados de dar la bienvenida a George y Amal Clooney a la comunidad nacional", dijo el ministerio, que citó el código cívico que permite a "cualquier extranjero... que contribuya a través de sus acciones distinguidas a la influencia de Francia y la prosperidad de sus relaciones económicas internacionales" obtener acceso a la ciudadanía francesa.

Clooney, quien vive en Brignoles, al sur de Francia, con su familia, bromeó recientemente mientras promocionaba Jay Kelly de Netflix en el canal local de televisión de pago Canal+, diciendo que su francés era "horrible". Añadió que su esposa e hijos, por su parte, hablan francés con fluidez. "Hablan francés delante de mí para poder decirme cosas horribles en la cara, y no sé", declaró. Clooney declaró previamente a la radio francesa RTL en una entrevista en diciembre: "Me encanta la cultura francesa, su idioma, aunque todavía lo domine mal después de 400 días de clases". El mensaje de Donald Trump sobre la ciudadanía francesa de George Clooney Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump aprovechó la oportunidad para burlarse de Clooney tras conocerse su ciudadanía. "¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han nacionalizado oficialmente de Francia, país que, lamentablemente, se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración", declaró Trump en Truth Social.