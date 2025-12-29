El último episodio estrenado de "Strangers Things" es uno de los peor valorados por los fans

El segundo volumen de la temporada final del exitoso programa de Netflix se lanzó el día de Navidad, y los episodios del cinco al siete continúan el enfrentamiento definitivo entre la gente de Hawkins y Vecna.

La gente no está convencida con el rumbo de la serie de Netflix de cara al final.

El episodio más reciente de Stranger Things ha logrado uno de los índices de audiencia más bajos en la historia de la serie de Netflix .

El segundo volumen de la temporada final del exitoso programa de Netflix se lanzó el día de Navidad, y los episodios del cinco al siete continúan el enfrentamiento definitivo entre la gente de Hawkins y Vecna ( Jamie Campbell Bower ).

El episodio final del volumen anterior, Capítulo Cuatro: El Hechicero , fue uno de los mejor valorados según las calificaciones de los fans en IMDb. Sin embargo, la conclusión del segundo volumen, Capítulo Siete: El Puente , se encuentra entre los peor recibidos de la serie.

El episodio, que vio al heroico grupo de amigos preparándose para una última batalla en el aniversario de la desaparición de Will Byers ( Noah Schnapp ), obtuvo una puntuación de 6,7 sobre 10 con 22.000 votos. Al momento de escribir este artículo, es el segundo episodio peor valorado, solo por encima de La Hermana Perdida de 2017 (6 sobre 10). El episodio mejor valorado actualmente es Capítulo Siete: La Masacre en el Laboratorio Hawkins de la cuarta temporada.

La serie en su conjunto también ha tenido dificultades para conseguir el reconocimiento de los fans. Actualmente cuenta con una audiencia del 67% en Rotten Tomatoes, una fuerte caída respecto al 89% de la cuarta temporada. Los críticos han sido más benévolos, con una calificación de "frescura" del 84% por parte de los periodistas.

De qué trata la temporada final de Stranger Things

La historia se situará en el otoño de 1987, aproximadamente un año después de los eventos de la cuarta temporada. La sinopsis oficial revela que Hawkins está devastado por la apertura de múltiples "grietas" (Rifts), y el objetivo principal del grupo de héroes es "encontrar y matar a Vecna".

Sin embargo, Vecna ha desaparecido, y su paradero y planes son desconocidos, lo que complica la misión.

Para añadir más tensión, el gobierno ha puesto a Hawkins bajo cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, forzándola a esconderse nuevamente. A medida que se acerca el cuarto aniversario de la desaparición de Will Byers, una sensación de familiar y ominoso temor regresa.

La batalla final es inminente y los protagonistas se enfrentarán a una oscuridad "más poderosa y mortal" que cualquier cosa que hayan enfrentado antes. Para acabar con esta pesadilla, "necesitarán a todos, la fiesta completa, de pie juntos, por última vez". Los creadores han confirmado que Will Byers será un foco principal en esta temporada final, conectando la historia con los eventos de la primera temporada.

El episodio final de dos horas de Stranger Things llega el 31 de diciembre a Netflix.