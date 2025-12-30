Netflix presentó el último tráiler de "Stranger Things": cómo será el gran final de la serie + Seguir en









Este 31 de diciembre llega el gran final de Stranger Things a Netflix.

De cara al final de Stranger Things, Netflix presentó el tráiler del último capítulo de la serie, el mismo llegará a la plataforma el 31 de diciembre.

Desde su estreno en julio de 2016, la creación de los hermanos Duffer se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix: la temporada 4 acumula más de 140.7 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Tráiler final de Stranger Things Stranger Things 5 _ Tráiler de la final _ Netflix Otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

Elenco de Stranger Things El elenco incluye a Winona Ryder (“Joyce Byers”), David Harbour (“Jim Hopper”), Millie Bobby Brown (“Once”), Finn Wolfhard (“Mike Wheeler”), Gaten Matarazzo ("Dustin Henderson"), Caleb McLaughlin ("Lucas Sinclair"), Noah Schnapp ("Will Byers"), Sadie Sink ("Max Mayfield"), Natalia Dyer ("Nancy Wheeler"), Charlie Heaton ("Jonathan Byers"), Joe Keery ("Steve Harrington"), Maya Hawke ("Robin Buckley"), Priah Ferguson ("Erica Sinclair"), Brett Gelman ("Murray"), Jamie Campbell Bower ("Vecna"), Cara Buono ("Karen Wheeler"), Amybeth McNulty ("Vickie"), Nell Fisher ("Holly Wheeler"), Jake Connelly ("Derek Turnbow"), Alex Breaux ("teniente Akers") y Linda Hamilton ("doctora Kay").

El episodio final de dos horas de Stranger Things llega el 31 de diciembre a Netflix.