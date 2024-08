"Fitz Roy": cuatro mujeres atravesadas por la locura de la montaña

P.: ¿Dónde la viste?

D.R.: En Barcelona, en catalán pero ya había leído el guión entonces la pude entender. Hay toda una poética en torno a ese afán por subir y lograr esto juntas. Son mujeres empoderadas y es tan épico y esperanzador que me despertó ganas de producirla en Argentina.

Fitz Roy afiche con Diego Romay.jpg Las actrices y el productor Diego Romay.

P.: ¿Cómo armaste el equipo de actrices y directora?

D.R.: No fue fácil, uno cree en los ideales, va con la listita de actrices y no termina siendo nunca eso que se imaginaba. Hay muchas grandes actrices que están con lo autogestivo, proyectos propios, quieren escribir sus materiales, entonces rechazan obras. Hay una gran movida de construir lo propio y dicen que quieren defender eso y es buenísimo. Pero entonces va decantando y aparecen otras figuras y las propias actrices que se comprometen terminan sugiriendo gente para trabajar.

P.: ¿Cómo ves el teatro?

D.R.: Tuvimos un primer semestre difícil pero la falta de ficción en la TV hace que el púbico vuelva a refugiarse en el teatro para encontrarse con sus actores. El valor que tiene el teatro independiente hace que el público esté ávido por descubrir gente nueva. Antes era la figura, que ahora también tracciona y así siempre será pero, por ejemplo, Mara Bestelli impacta y valoran descubrirla al ser menos conocida que Laura Novoa. Hay una necesidad de figuras nuevas, de refugiarse en este templo que llamamos teatro y hay un resurgimiento fuerte. Yo que hago mucho teatro en España, veo que el teatro argentino es un faro.

P.: ¿Y cómo es el teatro en España?

D.R.: Está en crisis porque las figuras fuertes de ellos están en las plataformas y no hacen teatro. Si estrenan lo hacen por un mes y no se puede instalar. Nuestro socio de allá está buscando grandes celebridades para obras que duren 60 días, obras cortas porque es difícil traccionar. Valoran mucho nuestro semillero y plataforma creativa. En Madrid hay muchos actores nuestros trabajando. Por ejemplo Claudio Tolcachir no para de girar con sus obras por todos los festivales. Falta generar ese puente con tanto dramaturgo argentino en el exterior.

P.: Al valorar la dramaturgia Argentina sin embargo elegiste un texto español..

D.R.: Siempre ando buscando y bueno apareció este. No lo elegí porque fuera probado en el exterior, si funcionó afuera no quiere decir que funcionará acá. Y hay un trabajo de adaptación enorme como hice con Fitz Roy, no se hace copy paste y se estrena, hay que trabajar antes. A mi me ancló mucho este material y cuando trabajé con Dany Cúparo sobre la obra pensamos que las chicas tenían que estar tocadas por la falta de oxígeno, sus personalidades fueron llevadas al límite y eso en la versión catalana no está.

P.: Volviendo a los textos locales, ¿qué proyectos tiene?

D.R.: Quiero armar un festival de teatro en El Nacional, que sea la casa del teatro argentino y armar un festival de teatro independiente fuerte de obras cortas, con un jurado de notables, sumar autores, periodistas, un equipo de curadores que permita comenzar ahí y seguir. Hubo una época en los ´70 del teatro breve argentino con obras cortas, ahora está Microteatro pero ese fenómeno de obras de media hora puede ser como el corto y largo en cine. Da la posibilidad al autor de probar sus materiales.

DR con AR.jpg

P.: ¿Mas proyectos?

D.R.: Traer “Billy Eliot” a Argentina, no planteada como infantil , es una obra que habla del vinculo del chico con la mamá muerta, con su abuela con Alzheimer, con su padre autoritario y machista, la maestra de danza, que es como una madre.