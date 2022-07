House of the Dragon: George R.R. Martin se pierde el estreno tras dar positivo de Covid-19

“Quería decirles qué placer es y cuán afortunados somos de tener al arquitecto de este mundo en este viaje con nosotros”, continuó Bloys. “Ha sido fantástico”.

El sábado pasado, Martin habló sobre el Covid-19 durante el panel del Comic-Con del programa, y compartió que había estado teniendo cuidado y permaneciendo socialmente distanciado durante la pandemia. Martin dijo que había estado pasando mucho tiempo en su casa en Santa Fe, NM, optando por no visitar el set de House of the Dragon durante la producción.

El autor también confirmó que está enfocando su atención en completar el trabajo de The Winds of Winter, la muy esperada y ostensiblemente penúltima entrada en su serie de novelas en que se basó Game of Thrones.

“Puede que no lo sepas, pero está este libro que estoy escribiendo, es un poco tarde”, dijo Martin en Comic-Con. “No me veo visitando un set o haciendo nada hasta que termine y entregue ese libro”.

Ryan Condal y Miguel Sapotchnik, quienes se desempeñan como coproductores ejecutivos y coproductores ejecutivos de House of the Dragon, luego subieron al escenario en el estreno. El dúo presentó la proyección de la noche del piloto de la serie, que Condal escribió y Soptochnik dirigió.

“'House of the Dragon' no podría existir sin el hermoso trabajo y las palabras de George R.R. Martin”, dijo Conda. “Estamos increíblemente agradecidos de que haya sido lo suficientemente audaz como para confiarme su obra a mí como escritor y a Miguel como director”.

House of the dragon Trailer Oficial (Subtitulado al Español) _ HBO Latinoamérica..mp4 HBO

House of the Dragon se estrena en HBO y HBO Max el 21 de agosto.