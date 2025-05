George R.R. Martin habló sobre en que estado se encuentra su esperada novela "Vientos de Invierno"

"Lo sé, lo sé. Algunos de ustedes simplemente estarán enojados por esto, como lo están por todo lo que anuncio aquí que no sea sobre Poniente ni Vientos de Invierno. Se han dado por vencidos conmigo, o con el libro", escribió Martin en su sitio web Not a Blog sobre la tan esperada novela. "Nunca terminaré Vientos. Si lo hago, nunca terminaré Un Sueño de Primavera. Si lo hago, no servirá de nada . Debería buscar a otro escritor que me sustituya..."

Como explicó Martin en su última entrada del blog, "de todas formas voy a morir pronto, porque soy muy viejo".

"Perdí todo interés en Canción de Hielo y Fuego hace décadas. Escribir ya no me importa nada; solo me quedo sentado y gasto mi dinero. También edito los libros de Wild Cards, pero odias Wild Cards" (escribió Martin en tono irónico).

"Puede que odies todo lo demás que he escrito: los ganadores y perdedores del Hugo, Una canción para Lya y Morir de la Luz, Reyes de la Arena y La Bella y la Bestia, Esta Torre de Ceniza y La Ciudad de Piedra, Viejo Marte y Vieja Venus y Pícaros y Guerreros y Mujeres Peligrosas, y todas las demás antologías que edité con mi amigo Gardner Dozois.—Sé que no te importa nada de eso —añadió—. No te importa nada más que Vientos de Invierno. Me lo has dicho muchas veces".

Aún así, Martin continuó actualizando su blog con un mensaje bastante prometedor para los fanáticos.

"La cosa es que sí me importan. Y también me importan Poniente y los Vientos", escribió. "Los Stark, los Lannister, los Targaryen, Tyrion y Asha, Dany y Daenerys, los dragones y los lobos huargos; me importan todos. Más de lo que puedas imaginar".