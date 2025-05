Los fans de "Game of Thrones" reaccionan contra George R.R. Martin tras el anuncio de sus nuevos proyectos

George R.R. Martin ha firmado para producir una nueva película , y los fanáticos de Game Of Thrones temen que esta sea otra señal de que no trabajará en la próxima novela de la serie de libros, largamente retrasada, "Vientos de Invierno" .

A pesar de no haber escrito ninguno de estos proyectos, la apretada agenda del autor fue una mala noticia para los lectores de Canción de Hielo y Fuego , la serie de libros en la que se basa la serie de televisión Game of Thrones. El último libro, "Danza de Dragones" , se publicó en 2011, y desde entonces los fans han estado esperando los dos últimos libros, "Vientos de Invierno" y "Sueño de Primavera" . La serie tuvo que escribir su propia conclusión para concluir la serie.

En abril, Martin describió terminar los libros como "la maldición de mi vida". "Sigo trabajando en ello", reveló a Time . "Tengo periodos en los que avanzo y luego otras cosas me distraen y, de repente, tengo una fecha límite para una de las series de HBO; tengo algo más que hacer".

La reacción de los fans contra George R.R. Martin y sus nuevos trabajos

En X (anteriormente Twitter), quienes esperaban la conclusión de la serie de fantasía expresaron su desaprobación. "Cualquier cosa que le impida terminar sus libros", dijo uno, y otro añadió que "nunca los terminarán".

Una persona se lamentó: "Hace tiempo que acepté que nunca terminaría la serie. He leído todos los libros publicados hasta ahora, pero han pasado 14 años desde el último libro. A estas alturas, incluso si lo terminara, cosa que no hará, no me molestaría en comprarlo ahora, ya que el interés se ha desvanecido por haber tardado tanto".

Algunos hicieron bromas, y una persona sugirió: "Dile a ChatGPT que termine esa mierda", mientras que otra especuló que dentro de unas décadas los fans preguntarán dónde está el libro.