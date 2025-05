Meryl Streep regresará para la quinta temporada la serie "Only Murders in the Building"







Las primeras cuatro temporadas de Only Murders in the Building están disponibles en Disney+.

La actriz seguirá siendo parte de la serie.

Meryl Streep regresará para la quinta temporada de Only Murders in the Building, repitiendo su papel de Loretta Durkin.

La noticia se reveló el jueves en una publicación de la cuenta oficial de la serie de comedia de Hulu y Disney+ con el siguiente texto: "¡Prepárense, Meryl regresa para la quinta temporada! Eso es todo".

La publicación incluyó un video en el que la estrella Selena Gómez le pregunta a Streep: "¿Entonces volverás para la temporada 5?" Streep responde: "Bueno, creo que eso depende de...", antes de ser interrumpida por Gómez quien dice "No, no, no, eso no era una pregunta".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OnlyMurdersHulu/status/1928104080305442879?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1928104080305442879%7Ctwgr%5Ebfef069f5212f206a111536d861f0a4282814bfb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thewrap.com%2Fmeryl-streep-only-murders-in-the-building-season-5-return%2F&partner=&hide_thread=false Gird your loins, Meryl is returning for Season 5! That's all. #OMITB pic.twitter.com/MgesmXzzCO — Only Murders in the Building (@OnlyMurdersHulu) May 29, 2025 Qué se sabe de la nueva temporada de Only Muders in the Building En el final de la cuarta temporada, Loretta y Oliver Putnam (Martin Short) se casaron tras lograr atrapar al asesino de Sazz Pataki (Jane Lynch). Sin embargo, un nuevo papel en televisión obligó a Durkin a viajar a Nueva Zelanda al final de la temporada, lo que generó dudas sobre si Streep regresaría para la trama de misterio de la quinta temporada.

Además de Gomez, Short, Streep y Steve Martin, la quinta temporada contará con un nuevo elenco de estrellas invitadas, como Tea Leoni, quien regresa como Sofia Caccimelio tras su aparición al final de la cuarta temporada, así como los recién llegados Logan Lerman, Renée Zellweger, Christoph Waltz, Keegan-Michael Key y Beanie Feldstein. Otros miembros recurrentes del reparto desde la primera temporada incluyen a Michael Cyril Creighton como Howard, Jackie Hoffman como Uma y Da'Vine Joy Randolph como la detective Donna Williams. Aún no se ha anunciado una fecha de estreno para la quinta temporada de la serie de comedia de Hulu, en la que el trío rastreará al asesino del portero de Arconia, Lester (Teddy Coluca). Only Muders in the Building, de 20th Television, es una creación de Martin y Hoffman. Martin, Gomez, Short, Hoffman, Dan Fogelman y Jess Rosenthal son los productores ejecutivos.

