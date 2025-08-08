Harlem Festival confirmó el lineup por día de su edición 2025: cuándo y dónde conseguir las entradas

El festival más importante de Santa Fe estará encabezado por No Te Va Gustar (UY), Las Pastillas del Abuelo, Bersuit Vergarabat, Estelares y más.

El festival más importante de Santa Fe anunció recientemente su esperado regreso , el Harlem Festiva l sigue creciendo año tras año convocando a miles de fanáticos que esperan al mes de octubre para reencontrarse con los artistas más influyentes del rock y la escena nacional.

El festival contará este año con la presencia de grandes bandas convocantes como No Te Va Gustar (UY), Las Pastillas del Abuelo, Bersuit Vergarabat y Estelares.

DÍA 1 (sábado 11 de octubre): No Te Va Gustar, La Joaqui, Estelares, Fabiana Cantilo, Louta, Zoe Gotusso, Dante Spinetta, Zeballos, Swaggerboyz, Blair, Tussiwarriors, Cabezones, Un Muerto Más, Daniela Milagros y Laser Flip. 2 hs closing set: Mariano Mellino.

DÍA 2 (domingo 12 de octubre): Las Pastillas del Abuelo, Bersuit, C.R.O, Santiago Motorizado, Cardellino, Ramma, Silvestre y la Naranja, Zell, Luz Gaggi, Winona Riders, Chita, Olivia Wald, Cinturón de Bonadeo, Tuli, Malta Caramelo. 2 hs closing set: CHAPA & CASTELO.

image

El año pasado reunió a más de 30.000 personas durante dos noches llenas de música, emociones y sorpresas. Ofreció una experiencia vibrante y diversa, con una programación que incluyó tanto a reconocidos y consagrados artistas como a nuevas promesas del panorama musical, logrando atraer a toda la familia.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el Harlem Festival

Ya se pueden adquirir tus entradas por día y los abonos para los 2 días del festival con todas las tarjetas de crédito / débito y Mercado Pago. Además podrás aprovechar 9 cuotas sin interés con tarjeta VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos durante todo el período de venta a través de www.harlem.com.ar (sistema Passline).

También disponibles en efectivo sin costo de servicio en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe) y Terco Tour (25 de mayo 453, Paraná).

También podrás adquirirlas en efectivo sin costo de servicio en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe) y Terco Tour (25 de mayo 453, Paraná), a partir del jueves 8/5 a las 12 hs.

La historia del Harlem Festival

En sólo seis ediciones, Harlem es reconocido como uno de los más destacados festivales conceptuales de Argentina. Tuvo su primera edición en 2018, donde hasta el día de hoy conviven en armonía todo tipo de publico, artistas y experiencias. Ubicado en el corazón del país, busca el desarrollo artístico, cultural y turístico en la región de Santa Fe, Entre Ríos y el Noreste argentino.

En las ediciones de 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024 los artistas más importantes del país como Trueno, Duki, Airbag, YSY A, Wos, Nicki Nicole, Chano, La Vela Puerca, Emilia, Miranda!, Dillom, Ciro y Los Persas, Ca7riel y Paco Amoroso, entre muchos otros, fueron parte del line up que siempre mantiene vigente la propuesta del festival.

El Harlem, como le dicen quienes lo vieron crecer, a su vez consagra a la ciudad como una verdadera capital cultural dentro del litoral, con una propuesta que va más allá. La misma no se queda atrás en lo que respecta a propuesta gastronómica, activaciones, juegos y espacios de dispersión para los más pequeños, entre tantas otras experiencias más.