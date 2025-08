Willem Dafoe será reconocido con el "Corazón de Honor" del Festival de Cine de Sarajevo

Dafoe fue reconocido con nominaciones al Premio de la Academia por At Eternity's Gate, Platoon, Shadow of the Vampire y The Florida Project.

Fue nominado al Globo de Oro por Shadow of the Vampire, The Florida Project, At Eternity's Gate y Poor Things.

También recibió dos premios Independent Spirit, la Copa Volpi del Festival de Cine de Venecia y un Oso de Oro honorífico de la Berlinale por su trayectoria.

Más recientemente, Dafoe fue nombrado director artístico del departamento de teatro para las temporadas 2025 y 2026 de la Bienal de Venecia.

El 31º Festival de Cine de Sarajevo tendrá lugar del 15 al 22 de agosto.