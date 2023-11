HBO confirmó la fecha de estreno de la temporada 2 de House of the Dragon







Basada en el libro "Fire & Blood" del autor George R.R. Martin, House of the Dragon sigue la dinastía Targaryen en el continente ficticio de Westeros.

Housee of the Dragon es una precuela de Game of Thrones. HBO

La segunda temporada de House of the Dragon se estrenará a “principios del invierno” de 2024 en HBO, anunció el jefe de la cadena, Casey Bloys, durante un evento de prensa el jueves según informó el portal Variety. En la presentación a los medios se proyectó el primer tráiler de la segunda temporada exclusivamente del cual aun no se saben detalles.

Durante una parte del evento de preguntas y respuestas, Bloys dijo que espera que el spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, comience a filmarse la próxima primavera (otoño para nosotros), en espera de que finalice la huelga de actores en curso.

La primera temporada de 10 episodios de House of the Dragon se emitió del 21 de agosto al 21 de octubre. 23 de octubre de 2022. Se renovó para la temporada 2 solo una semana después del estreno de la serie, que obtuvo índices de audiencia récord para HBO.

La segunda temporada está protagonizada por Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. Otros miembros del elenco de la temporada 1 que regresan incluyen a Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham. Los actores recientemente anunciados que se unirán a House of the Dragon para la segunda temporada son Gayle Rankin como Alys Rivers, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower y Abubakar Salim como Alyn de Hull.