10 películas de terror para disfrutar Halloween en Netflix, HBO Max, Star+ y Amazon

Midsommar

Midsommar.webp A24

Una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento acude con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el que el sol no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Dirigida por Ari Aster fue una de las sorpresas del 2019. Esta protagonizada por Florence Pugh, Jack Reynor y Will Poulter. Disponible en Amazon Prime Video.