Las comedias protagonizadas por Adam Sandler son un ícono del cine de los 2000 con personajes alocados y situaciones absurdas. Ahora, HBO Max recuperó uno de esos títulos, que es perfecto para quienes quieran revivir una de las películas más exitosas del actor, que reúne un reparto lleno de estrellas de Hollywood.
HBO Max sorprendió con un clásico de Adam Sandler: la aclamada película que tenes que volver a ver
Esta historia llena de humor en el fútbol americano se convirtió en uno de los grandes éxitos de taquilla que marcó la carrera del actor.
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Se trata de "Golpe bajo: el juego final", estrenada en 2005 bajo la dirección de Peter Segal y con guion de Sheldon Turner. La cinta adapta el clásico "The Longest Yard" de 1974 y pone al actor al frente de un equipo único, formado por presos que se están por enfrentar a los guardias de la cárcel en un partido de fútbol americano.
De qué trata Golpe bajo: el juego final
La historia sigue a Paul Crewe, un antiguo mariscal de campo cuya carrera fue afectada por un escándalo. Después de atravesar una serie de problemas, termina condenado y es enviado a prisión, donde descubre que su pasado como jugador todavía puede serle útil. El director del establecimiento, Hazen, le encarga una tarea única: deberá reunir y entrenar a un conjunto de reclusos para disputar un partido de fútbol americano contra el equipo compuesto por los propios guardias.
Los presos ven ese encuentro como una oportunidad para vengarse de los abusos que reciben dentro de la cárcel, mientras que los funcionarios quieren asegurarse de mantener el control. Crewe empieza a buscar entre los internos a quienes tengan potencial y para prepararlos recibe la ayuda de Nate Scarborough, un antiguo entrenador de la NFL que también cumple condena y conoce lo necesario para transformar al grupo en un verdadero equipo.
Los guardias tampoco están dispuestos a aceptar una posible derrota y tratan de obtener ventaja, por lo que Crewe deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar mientras intenta recuperar parte del respeto que perdió antes de entrar a la cárcel.
HBO Max: tráiler de Golpe bajo: el juego final
HBO Max: elenco de Golpe bajo: el juego final
- Adam Sandler como Paul Crewe
- Burt Reynolds como Nate Scarborough
- Chris Rock como Farrell “Caretaker”
- James Cromwell como Warden Hazen
- William Fichtner como Capitán Knauer
- Nelly como Earl Meggett
- Terry Crews como Cheeseburger Eddy
- Tracy Morgan como Ms. Tucker
- The Great Khali como Turley
- Bob Sapp como Switowski
- Bill Goldberg como Joey Battle
- Brian Bosworth como Guardia Garner
- Ed Lauter como Duane
- Nicholas Turturro como Brucie