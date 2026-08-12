HBO Max sorprendió con un clásico de Adam Sandler: la aclamada película que tenes que volver a ver + Agregar ámbito en









Esta historia llena de humor en el fútbol americano se convirtió en uno de los grandes éxitos de taquilla que marcó la carrera del actor.

Una de las películas más exitosas de Adam Sandler está en HBO y no te la podés perder. Gentileza - HBO Max

Las comedias protagonizadas por Adam Sandler son un ícono del cine de los 2000 con personajes alocados y situaciones absurdas. Ahora, HBO Max recuperó uno de esos títulos, que es perfecto para quienes quieran revivir una de las películas más exitosas del actor, que reúne un reparto lleno de estrellas de Hollywood.

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Se trata de "Golpe bajo: el juego final", estrenada en 2005 bajo la dirección de Peter Segal y con guion de Sheldon Turner. La cinta adapta el clásico "The Longest Yard" de 1974 y pone al actor al frente de un equipo único, formado por presos que se están por enfrentar a los guardias de la cárcel en un partido de fútbol americano.

Esta desopilante película de Adam Sandler es imperdible. Gentileza - HBO Max De qué trata Golpe bajo: el juego final La historia sigue a Paul Crewe, un antiguo mariscal de campo cuya carrera fue afectada por un escándalo. Después de atravesar una serie de problemas, termina condenado y es enviado a prisión, donde descubre que su pasado como jugador todavía puede serle útil. El director del establecimiento, Hazen, le encarga una tarea única: deberá reunir y entrenar a un conjunto de reclusos para disputar un partido de fútbol americano contra el equipo compuesto por los propios guardias.

Este fue el mejor debut en taquilla en la carrera de Adam Sandler. Gentileza - HBO Max Los presos ven ese encuentro como una oportunidad para vengarse de los abusos que reciben dentro de la cárcel, mientras que los funcionarios quieren asegurarse de mantener el control. Crewe empieza a buscar entre los internos a quienes tengan potencial y para prepararlos recibe la ayuda de Nate Scarborough, un antiguo entrenador de la NFL que también cumple condena y conoce lo necesario para transformar al grupo en un verdadero equipo.

Los guardias tampoco están dispuestos a aceptar una posible derrota y tratan de obtener ventaja, por lo que Crewe deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar mientras intenta recuperar parte del respeto que perdió antes de entrar a la cárcel.

HBO Max: tráiler de Golpe bajo: el juego final HBO Max: elenco de Golpe bajo: el juego final Adam Sandler como Paul Crewe

Burt Reynolds como Nate Scarborough

Chris Rock como Farrell “Caretaker”

James Cromwell como Warden Hazen

William Fichtner como Capitán Knauer

Nelly como Earl Meggett

Terry Crews como Cheeseburger Eddy

Tracy Morgan como Ms. Tucker

The Great Khali como Turley

Bob Sapp como Switowski

Bill Goldberg como Joey Battle

Brian Bosworth como Guardia Garner

Ed Lauter como Duane

Nicholas Turturro como Brucie