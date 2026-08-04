HBO Max renueva su catálogo en agosto: las series y películas que llegan este mes

La plataforma confirmó todos los estrenos de agosto con nuevas series, documentales y películas que se suman al catálogo.

La plataforma confirmó todos los estrenos de agosto con nuevas series, documentales y películas que se suman al catálogo.

Los servicios de streaming comenzaron a actualizar sus catálogos para agosto y HBO Max ya confirmó la lista de estrenos que estarán disponibles durante el mes. La plataforma incorporará nuevas series, documentales, especiales y películas para ampliar su oferta de contenidos.

Entre las novedades aparecen producciones originales, documentales deportivos, dramas y películas reconocidas por la crítica, además del esperado estreno de nuevas ficciones que llegarán a lo largo de las próximas semanas.

Agosto traerá varias producciones originales y nuevas temporadas para los suscriptores de HBO Max. Entre los principales lanzamientos se destacan:

El catálogo de cine también se renueva con varias producciones que obtuvieron reconocimiento internacional y otras que tuvieron un reciente paso por las salas.

Perfect Days – 4 de agosto.

– 4 de agosto. Anatomía de una caída – 6 de agosto.

– 6 de agosto. El fondo del mar – 12 de agosto.

– 12 de agosto. La hermanastra fea – 18 de agosto.

– 18 de agosto. Uno de los nuestros – 20 de agosto.

– 20 de agosto. Misión hostil – 20 de agosto.

– 20 de agosto. Los justos – 30 de agosto. Freepik

Los estrenos más esperados de agosto

Entre todas las novedades, uno de los títulos que genera mayor expectativa es Linternas, la nueva serie inspirada en el universo de DC que presentará una historia con tono policial y de ciencia ficción. También sobresalen las incorporaciones de Anatomía de una caída y Perfect Days, dos películas ampliamente elogiadas por la crítica internacional.

Con estos lanzamientos, HBO Max apuesta por ofrecer una programación variada durante agosto, combinando producciones originales, documentales, series y películas para todos los públicos.