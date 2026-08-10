Final de la tercera temporada de "House of the Dragon": una batalla épica, traiciones y muertes

La tercera temporada de la serie de HBO estuvo marcada por intensos enfrentamientos entre los ejércitos de los Negros y los Verdes, mientras la Danza de los Dragones se encamina a su punto más álgido.

La tercera temporada de la serie de HBO estuvo marcada por intensos enfrentamientos entre los ejércitos de los Negros y los Verdes, mientras la Danza de los Dragones se encamina a su punto más álgido.

El final mostró cómo las constantes intrigas de Ormund ( James Norton ) en el pequeño pueblo de Tumbleton finalmente dieron sus frutos, cuando Daemon ( Matt Smith ), Roderick Dustin ( Tommy Flanagan ) y un enorme ejército de Rhaenyra ( Emma D'Arcy ) aparecieron para acabar definitivamente con la amenaza del recién nombrado caballero Daeron ( Benjamin Evan Ainsworth ).

Por otra parte, la paranoia de Rhaenyra sigue aumentando tras la noticia de que su hermano Aegon ( Tom Glynn-Carney ) había sido visto con vida, y además acompañado de su dragón Sunfyre. Ese temor la llevó a tomar medidas drásticas para asegurarse de permanecer en el Trono de Hierro, a pesar de que este la rechazaba claramente.

Así terminó la tercera temporada de House of the Dragon y qué significan esos momentos clave para los personajes de cara a la próxima temporada final.

A continuación spoilers del final de la tercera temporada de House of the Dragon.

Rhaenyra y "El Príncipe Prometido"

Cuando Rhaenyra recibe la noticia de que Aegon no solo sigue vivo, sino también su dragon Sunfyre, y que están incendiando batallones en las Tierras de los Ríos, no tarda en querer ser coronada oficialmente como reina ante los ojos de los Siete y del pueblo de Desembarco del Rey.

A pesar de su deseo de ser coronada reina oficialmente, Rhaenyra se viste para la batalla y se dirige al septo. Allí, no solo la reprenden por llevar armas al lugar sagrado, sino que los presentes parecen convencidos de que la noticia de la "resucitación" de Aegon es prueba suficiente de que él es el legítimo heredero.

Ella no acepta la lógica y recurre al Plan B. Tras ordenar la muerte del Gran Septón, se dirige a los ciudadanos que se habían reunido fuera del septo y explica su verdadero derecho al trono: su conocimiento de la profecía. Años antes, tras anunciar a Rhaenyra como su heredera, Viserys (Paddy Considine) le confió a su hija un secreto que solo conocían los gobernantes de Poniente: una profecía de Aegon el Conquistador llamada "Canción de Hielo y Fuego" que hablaba de una oscuridad inminente que exigiría la unión de todo el reino para ser derrotada. Esta profecía es la que se desarrolla en Game of Thrones.

Rhaenyra narra la historia de la necesidad de unificar todo Poniente, pero —como ha sido el tema recurrente durante toda la temporada— afirma que el poderío y la superioridad numérica de sus dragones son la única forma de sobrevivir. Luego, sorprende al proclamarse El Príncipe Prometido, un héroe mítico que, según se dice, será el salvador del mundo. Sin dudas un cambio notable respecto a lo escrito por George R.R. Martin en Fire & Blood (novela en la que se basa la serie). En sus paginas Martin no deja asentada ninguna versión que concuerde con lo visto en la serie respecto a esta importante revelación.

El reencuentro entre Aegon y Aemond

En el plano más íntimo y místico, el cierre de temporada se aleja drásticamente también de Fire & Blood al orquestar el tenso reencuentro entre Aegon y Aemond (Ewan Mitchell); lejos del sangriento ajuste de cuentas esperado tras la traición en Rook's Rest, Aemond pide suplicante perdón y un cambiado Aegon decide perdonarlo para planear juntos la reconquista de Desembarco del Rey.

En paralelo, la serie introduce un cambio sustancial en la mitología de Poniente con Alys Ríos (Gayle Rankin), quien revela no ser una mera bastarda o nodriza de la Casa Strong, sino la milenaria esposa de Harren el Negro. Estas profundas divergencias con la obra de Martin reconfiguran por completo las motivaciones de la facción de los Verdes y prometen una ruta argumental completamente nueva para el desenlace definitivo.

La batalla de Tumbleton

Toda la temporada había estado encaminada a la Batalla de Tumbleton. En los libros, la pobre ciudad es escenario de dos batallas diferentes, pero la serie las condensa en un único y sangriento enfrentamiento.

Daemon llega para liderar la batalla junto con Roderick Dustin y sus soldados Lobos Invernales. Su plan es bastante convencional: usar a Caraxes para volar la puerta principal y enviar a Roderick y sus Hombres del Norte para acabar con las fuerzas de Ormund. Desafortunadamente, Ormund lo había previsto y había colocado niños en los puntos más débiles de las fortificaciones de Tumbleton. Si Daemon quiere luchar con su dragón, tendrá que matar a algunos niños. En cambio, el plan cambia: Roddy escala las murallas con sus hombres y abre las puertas desde dentro.

Roderick y y sus hombres escalan las murallas y comienza la batalla, tan sangrienta como se esperaba. Pero a pesar de adentrarse en la ciudad, Roderick no llega a las puertas lo suficientemente rápido para Daemon, quien, impaciente, invoca a Caraxes. Este logra abrir las puertas con fuego de dragón, con solo unas pocas bajas infantiles (una victoria es una victoria para el Príncipe Rebelde), y ahora las fuerzas del Equipo Negro irrumpen desde dos frentes.

La traición de Ulf

Al final del penúltimo episodio de la tercera temporada, Ulf (Tom Bennett) parecía dispuesto a cambiar de bando. Daemon y Rhaenyra no le habían dado el respeto que creía merecer, y su trabajo como uno de los secuaces de la reina le quitaba mucho tiempo libre para beber con sus amigos. Ormund le hizo una propuesta, y Ulf pareció aceptarla.

Sin embargo, llegado el momento Ulf no aparece. Ormund se pasa gran parte de la batalla recorriendo la ciudad en busca de su jinete de dragón, finalmente Ulf es encontrado (se había quedado dormido después de emborracharse). Tras ser golpeado por Ormund, se dirige a su dragón y rápidamente lo dirige contra las fuerzas de Daemon.

En lo alto de las almenas, Ormund y Roddy el Ruin se enfrentan. Ormund logra herir gravemente a Roddy y cortarle un brazo, pero unos cuantos golpes de escudo bien dirigidos le rompen casi todos los dientes a Ormund. Roddy lo lanza (aún con una sola mano) contra una pared y le clava el cuchillo en una herida profunda. Mientras tanto, Ulf deja de quemar a los soldados de Daemon y se dirige directamente a Tumbleton, viendo a Ormund por alguna razón. Suelta a su dragón sobre la ciudad, primero calcinando a Ormund y a Roddy, y luego arrasando la ciudad. Las consecuencias dejan el destino de Daeron en la incertidumbre, en una posible desviación de su destino en los libros.

En los libros, tanto Ulf como Hugh (Kieran Bew) acuerdan traicionar a Rhaenyra juntos, pero aquí Hugh se mantuvo leal… hasta cierto punto. Ignoró las órdenes de quedarse en Desembarco del Rey y también se unió a la batalla, pero a pie, para intentar encontrar a su esposa. Si bien Hugh no cometió un acto de traición en la Batalla de Tumbleton, es difícil pensar que seguirá siendo del bando de los Negros en la cuarta temporada tras encontrar a su esposa muerta.

La muerte de Helaena

Durante toda la temporada, Helaena (Phia Saban) estuvo prisionera de Rhaenyra, y la amenaza de que su embarazo diera como resultado el heredero de Aegon, que podría desafiar su sucesión, significaba que su vida corría peligro constantemente. A pesar de todo, se negó a las súplicas de su madre para que se deshiciera del niño.

Los últimos momentos de la temporada muestran a Helaena terminando de coser y bordar los patrones en los que había estado trabajando durante toda la temporada. Se levanta y se dirige a la ventana, y la escena cambia a alguien que corre a buscar a la reina. Se dirige a la habitación de Helaena y descubre que su hermana se arrojó por la ventana y se empaló en las púas de abajo.

Pero aunque Helaena eligió su propia muerte, tenía un último mensaje para la reina. El bordado que había terminado yacía sobre la silla junto a la ventana abierta. En él estaban bordadas varias profecías futuras; la principal era que Rhaenyra estaba condenada a morir en el fuego.

¿Qué esperar de la temporada final de House of the Dragon?

El estrepitoso cierre de la tercera temporada de House of the Dragon consolida (para bien o para mal) la independencia de la adaptación de Ryan Condal respecto la obra original de George R.R. Martin.

Los principales cambios se dieron al introducir giros claves como la reestructuración temporal de la Batalla de Tumbleton (en el libro son dos batallas), la profundización en la faceta más oscura y despiadada de Rhaenyra y la alteración de la dinámica tras la traición de las Semillas de Dragón. Estas discrepancias respecto al canon impreso preparan el terreno para una cuarta y última temporada caracterizada por el caos absoluto, donde la Danza de Dragones alcanzará su devastador clímax: la esperada y brutal confrontación sobre el Ojo de Dioses que sellará el sangriento destino final de la dinastía Targaryen por el Trono de Hierro.

La temporada final de House of the Dragon llegará en 2028. Las primera tres temporadas están disponibles en HBO Max.