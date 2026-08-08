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8 de agosto 2026 - 12:00

Dos intrusos y un conflicto sangriento: la cruda película de suspenso que llegó a HBO Max

Una producción ambientada en un escenario hostil propone una historia intensa con decisiones límite y personajes marcados por la supervivencia.

Una historia donde nada ocurre por casualidad.

Una historia donde nada ocurre por casualidad.

HBO Max

Las producciones ambientadas en territorios aislados siguen encontrando un lugar entre las favoritas del público. En esta oportunidad, una historia de tensión permanente y personajes obligados a tomar decisiones extremas desembarcó en HBO Max, donde rápidamente comenzó a despertar interés entre quienes disfrutan de los relatos de suspenso.

La película propone un escenario tan imponente como peligroso, en el que los protagonistas deben enfrentarse no solo a otros personajes, sino también a un entorno que parece jugar siempre en su contra. Con un ritmo sostenido y una atmósfera cargada de incertidumbre, la trama mantiene la tensión desde los primeros minutos.

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Las apariencias cambian con el paso de los minutos y crece la tensión entre los protagonistas.

Las apariencias cambian con el paso de los minutos y crece la tensión entre los protagonistas.

El catálogo de HBO Max volvió a sumar un éxito inesperado con Tierra sin ley. La historia combina suspenso y drama para construir un relato cargado de tensión que mantiene al espectador en vilo desde el comienzo hasta el final.

De qué trata Tierra sin ley

Tierra sin ley sigue la historia de Sandra Guidry, una profesora universitaria que, tras la muerte de su madre, lleva una vida solitaria en una casa ubicada en una montaña, rodeada por un bosque.

Su rutina cambia por completo cuando dos cazadores ingresan sin autorización a su propiedad. Lo que comienza como un encuentro aparentemente cordial se convierte en un tenso enfrentamiento que pone a prueba los límites de todos los involucrados.

La historia con tensión que mezcla el dolor de una pérdida con el miedo de dos extraños que aparecen en el hogar de la protagonista.

La historia con tensión que mezcla el dolor de una pérdida con el miedo de dos extraños que aparecen en el hogar de la protagonista.

Con una atmósfera cargada de suspenso y elementos propios del western moderno, la película explora temas como el duelo, el aislamiento y el conflicto, manteniendo la incertidumbre hasta el desenlace.

HBO Max: tráiler de Tierra sin ley

HBO Max: elenco de Tierra sin ley

  • Thandiwe Newton
  • Jeremy Bobb
  • Joris Jarsky
  • Jefferson White
  • Kai Lennox
  • Tanaya Beatty

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