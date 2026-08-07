Todos creen que está loca... hasta que descubren quién podría ser realmente: el esperado estreno que llega a HBO Max

HBO Max incorporará a su catálogo una de las películas más comentadas del último año el 14 de agosto . Después de su paso por los cines y de convertirse en uno de los títulos más aclamados por la crítica internacional, la película desembarca en streaming con una propuesta muy distinta a las producciones tradicionales de su género.

Se trata de "Bugonia" , la nueva obra del director griego Yorgos Lanthimos , que vuelve a trabajar con Emma Stone en una historia donde la comedia negra, la ciencia ficción y el suspenso psicológico se mezclan para construir un relato tan extraño como inquietante . El punto de partida: dos hombres convencidos de que una poderosa empresaria es una extraterrestre . Parece absurdo, pero a medida que avanza la historia, el espectador empieza a preguntarse si realmente están completamente equivocados.

Con un elenco de lujo , "Bugonia" vuelve a mostrar el estilo característico de Lanthimos , un director que construyó una filmografía reconocida por sus personajes excéntricos, el humor incómodo y situaciones que desafían permanentemente la lógica.

La historia sigue a Teddy , un apicultor obsesionado con las teorías conspirativas que está convencido de que una invasión extraterrestre se desarrolla silenciosamente en la Tierra. Para él, los alienígenas ya ocupan posiciones de poder y manipulan a la sociedad desde grandes corporaciones y organismos internacionales.

Junto a otro joven que comparte sus mismas ideas, decide secuestrar a Michelle Fuller , la complicada directora ejecutiva de una de las empresas farmacéuticas más importantes del mundo. Ambos creen que la empresaria no es humana, sino una extraterrestre infiltrada que tiene como misión destruir el planeta desde adentro.

Lo que empieza como una situación absurda rápidamente se vuelve mucho más compleja. La película juega constantemente con la percepción del espectador. ¿Se trata únicamente del delirio de dos hombres afectados por la paranoia o existe realmente algo extraño detrás de la ejecutiva?

Lanthimos desarrolla esa incertidumbre durante toda la producción. Al mismo tiempo, el director aprovecha la historia para construir una sátira sobre las teorías conspirativas, el poder económico, la desinformación y la necesidad de encontrar explicaciones extraordinarias para problemas mundanos. El resultado es una película que alterna momentos de humor incómodo con escenas de gran tensión psicológica.

Tráiler de Bugonia

Reparto de Bugonia

Emma Stone

Jesse Plemons

Alicia Silverstone

Aidan Delbis

Stavros Halkia

Uno de los estrenos más fuertes de agosto

La dirección está a cargo de Yorgos Lanthimos, mientras que el guion fue escrito por Will Tracy, basado en la película surcoreana "Save the Green Planet!", estrenada en 2003. Se trata de una nueva versión en inglés que conserva la premisa original, aunque adaptada al universo del cineasta griego. Bugonia representa la cuarta colaboración entre Lanthimos y Emma Stone, una sociedad artística que nació con La favorita y se desarrolló con Pobres criaturas y Kinds of Kindness.

Con una historia que nunca revela demasiado, personajes impredecibles y un conflicto que oscila contantemente entre la paranoia y la ciencia ficción, la película aparece como uno de los estrenos más esperados que HBO Max va a sumar durante agosto.