Mel Gibson dio detalles de cómo será la nueva película de "Arma Mortal"

El actor también dijo que le gustaría "sin duda" dirigir la nueva película, ya que eso es lo que quería el director original, Richard Donner.

“Los personajes son bastante diferentes. Son mayores. Uno está jubilado. El otro trabaja en una oficina . Está subiendo demasiado de peso y la tecnología es sencilla”, comentó Gibson al portal Collider durante su asistencia a la Fan Expo Boston. “No hay grandes explosiones ni nada de eso. Pero aun así tiene la energía y, creo, el dinamismo de una gran película de acción”.

Gibson señaló que la película "solo hace referencia" a las películas anteriores de una "manera mínima", y que la nueva entrega de la franquicia Arma Mortal sería "una historia completamente independiente".

El actor también dijo que le gustaría "sin duda" dirigir la nueva película, ya que eso es lo que quería el director original, Richard Donner .

“Donner, que en paz descanse, me dijo con voz grave: ‘Oye, chico, si me caigo del pedestal, tú te harás cargo, ¿verdad?’. Le dije: ‘¡Cállate! No te vas a ir a ninguna parte’. Y claro que lo hizo”, recordó. “Y, ya sabes, cuando falleció, no dije nada. Pero al parecer, también se lo había contado a otras personas, así que todos vinieron a mí y me dijeron: ‘Tú dirígelo’. Les dije: ‘Sí, de acuerdo’”.

Gibson comentó que Donner estaba trabajando en el guion de la película cuando falleció, y añadió: "Donner, a los 90 años, estaba trabajando en la quinta entrega, y claro, falleció a mitad del proceso. Así que me reuní con el guionista y la terminamos pensando: '¿Qué haría Donner?'. Eso era lo que pensábamos en la sala, y creo que el quinto guion es mejor que todos los demás. Pero está atrapado en una especie de infierno cinematográfico del que no se puede sacar para poder realizarlo".

La producción de la película no ha comenzado debido a problemas internos del estudio, y Gibson explica: “Richard Wenk y yo terminamos el guion y estábamos a punto de empezar la producción, pero nunca llegó a concretarse. Creo que Warner se metió en un lío en ese momento… así que quedó en el olvido, y ahora creo que este tal David Ellison de Paramount ha absorbido o absorberá a Warner, o al menos eso parece. Y tal vez, tal vez, le quiten las restricciones a ese proyecto, y puede que lo veamos dentro de un año o algo así”.

Arma Mortal es un thriller de acción de 1987 dirigido por Richard Donner y escrito por Shane Black, protagonizado por Mel Gibson como Martin Riggs y Danny Glover como Roger Murtaugh. El éxito de la película dio lugar a varias secuelas, entre ellas Arma Mortal 2 (1989), Arma Mortal 3 (1992) y Arma Mortal 4 (1998). Una serie de televisión del mismo nombre, protagonizada por Clayne Crawford como Martin Riggs y Damon Wayans como Roger Murtaugh, se estrenó en Fox en 2016 y duró tres temporadas.