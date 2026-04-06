Con la magia de Diego Maradona: una imagen del astro argentino aparece en la nueva serie de "Harry Potter" + Seguir en









Varios usuarios de X captaron la imagen de una figurita de Diego en el set y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Maradona presente el mundo magico de Harry Potter.

Cada vez falta menos para que Harry Potter llegue a la pantalla de HBO y HBO Max, en la previa a este suceso, la plataforma de streaming estreno un especial que sorprendió un guiño directo al corazón de los argentinos: una imagen de Diego Maradona.

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Varios usuarios de X captaron el detalle gracias al adelanto que subió HBO, un sticker basado en la figurita del álbum de Panini del Mundial de Italia 1990, que se encuentra pegada en la pared del armario debajo de las escaleras de la casa de los tíos de Harry.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fr4n_universe/status/2040918539574313105&partner=&hide_thread=false Harry James Potter, en su era muggle fanático del fútbol y Diego Maradona.

ANOTHER CORONACIÓN DE GLORIA, HERMANXS ARGENTINOS



Ahora si encontré la foto correcta jsjs pic.twitter.com/8827rFg8dH — | (@fr4n_universe) April 5, 2026 Cómo es En busca de Harry: el arte detrás de la magia HBO estrenó un especial exclusivo detrás de cámaras de la serie original Harry Potter y la Piedra Filosofal, titulado En busca de Harry: el arte detrás de la magia. El especial ofrece una mirada en profundidad a la producción de la primera temporada de la serie y se estrenó el Domingo 5 de abril a las 4:00 pm en HBO Max, y a las 9:00 pm en el canal HBO.

Han pasado 25 años desde que el público recorrió por primera vez los icónicos pasillos de Hogwarts. Ahora, este especial ofrece una mirada exclusiva al interior de la magnitud y el cuidado detrás de la nueva serie de Harry Potter de HBO, contada desde la perspectiva de los artistas, artesanos y técnicos responsables de dar vida a los libros de J.K. Rowling para una nueva generación.

Embed - En Busca de Harry: El Arte Detrás De La Magia | Trailer Oficial | HBO Max El especial incluye entrevistas con miembros del elenco y de los equipos de diseño de producción, vestuario y efectos de criaturas, y sigue el extenso proceso de encontrar a los nuevos Harry, Ron y Hermione, al tiempo que celebra el alto nivel de detalle y el talento reunido para construir este extraordinario universo.

Con la participación de integrantes del elenco como John Lithgow, Janet McTeer y Paapa Essiedu, y narrado por Nick Frost, En busca de Harry: el arte detrás de la magia explora la emocionante nueva etapa de una de las historias más perdurables de la modernidad.