Kate Winslet prepara una serie para HBO basada en una novela de un escritor argentino

Winslet y Diaz actuarán como productores ejecutivos de Trust. La serie será la tercera colaboración entre Winslet y HBO. Las dos anteriores, Mare of Easttown del año pasado y la miniserie de 2011 Mildred Pierce, le dieron a Winslet un par de premios Emmy a la mejor actriz principal en una serie limitada.

Winslet está a punto de comenzar la producción del largometraje Lee, basado en la vida del fotógrafo Lee Miller (también es productora). La ganadora del Oscar también tiene un papel en Avatar: The Way of Water, de James Cameron, que se estrenará en diciembre. La primera novela de Díaz, En la distancia, fue finalista del premio Pulitzer y del premio PEN/Faulkner.