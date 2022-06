HBO Max revela un nuevo poster de la precuela de Game of Thrones: House of The Dragon.

house of the dragon poster game of thrones HBO

La serie narrará la historia de los Targaryen previa a su llegada a Poniente, específicamente en la caída del imperio de Valyria, como también su arribo al continente y posterior conquista.

El elenco de esta producción, está compuesto por Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint y Rhys Ifans, entre otros.

La Casa del Dragón _ Teaser Tráiler Oficial _ HBO Max.mp4 HBO Max

Considine interpreta al Rey Viserys Targaryen, Cooke interpreta a Alicent Hightower, D'Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen, Smith como el Príncipe Daemon Targaryen y Toussaint como Lord Corlys Velaryon, conocido como la Serpiente de Mar, quien se convierte en Mano de la Reina Rhaenyra Targaryen durante "la Danza del Dragones".

"House of The Dragon" fue co-creado por George R.R. Martin y Ryan Condal. El guion de piloto que consiguió el visto bueno de HBO fue escrito por Condal. El guionista será co-showrunner junto al veterano de "Game of Thrones" Miguel Sapochnik, quien dirigirá el piloto y episodios adicionales. Clare Kilner y Geeta V. Patel completan el equipo de directores.

HBO prepara la secuela de Game of Thrones con Jon Snow de protagonista

Jon Snow.jpg HBO prepara la secuela de Game of Thrones con Jon Snow de protagonista.

HBO ha comenzado a desarrollar una secuela de Juego de Tronos (Game of Thrones), que todavía se encuentra en sus fases preliminares. Según reveló The Hollywood Reporter en un artículo exclusivo, en el que detalla que Kit Harington, el actor que encarnó a Jon Snow en la serie original, repetirá su papel en la próxima serie. “No sabes nada, Jon Snow”, era la frase que se repetía en la serie, y que se ajusta a estos tiempos, ya que hay pocos detalles sobre la nueva producción.

En Game of Thrones Jon Snow es el hijo bastardo de Eddard Stark, la cabeza visible de una de las clases nobles de Poniente. Al principio, se une a la Guardia de la Noche y pronuncia su juramento inquebrantable, pese a que por circunstancias diversas termina rompiéndolo.