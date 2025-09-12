Henry Cavill sufrió una lesión y se retrata el rodaje de la nueva película de "Highlander"







Chad Stahelski (de la franquicia "John Wick") dirige a partir de un guion de Michael Finch. (Ryan J. Condal y Kerry Williamson trabajaron en los borradores de la película).

Cavill interpretará a MacLeod.

Henry Cavill sufrió una lesión mientras se preparaba para la nueva versión de Amazon MGM de Highlander, lo que retrasará la producción de la película dirigida por Chad Stahelski probablemente hasta principios de 2026.

Los coprotagonistas de Cavill incluyen a Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela y Max Zhang. Stahelski (de la franquicia "John Wick") dirige a partir de un guion de Michael Finch. (Ryan J. Condal y Kerry Williamson trabajaron en los borradores de la película).

De qué trata Highlander El clásico de culto original de 1986, protagonizado por Christopher Lambert y Sean Connery, narra la vida de guerreros inmortales, desde las Tierras Altas de Escocia en el siglo XVI hasta la jungla de asfalto de Manhattan en los años 80. Aunque inicialmente fue un fracaso de taquilla, la película generó una gran afición a través del vídeo doméstico, y Lambert y Connery regresaron para una secuela en 1991. La franquicia continuó con más secuelas, series de televisión y novelas derivadas.

En la nueva versión, Cavill interpreta a MacLeod, mientras que Crowe interpreta a Ramírez. Bautista es el guerrero salvaje llamado Kurgen.

El nuevo remake comenzó gestándose inicialmente en 2009 en Summit Entertainment bajo la producción de Neal H. Moritz. Stahelski se incorporó a la producción en 2016, y Cavill firmó en 2021 para interpretar el papel de Lambert, MacLeod.

Posteriormente, United Artists, bajo la dirección de su nuevo director, Scott Stuber, adquirió el proyecto de Lionsgate a principios de este año. Stuber y Moritz producen junto a Nick Nesbitt, Josh Davis, Louise Rosner y la productora de Stahelski, 87Eleven Entertainment.

