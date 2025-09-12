La secuela de la película Super Mario Bros. se llamará "The Super Mario Galaxy Movie". La película de Mario se estrenó en 2023 y fue un éxito de taquilla , recaudando más de 1300 millones de dólares. Sin embargo, la adaptación recibió una respuesta mixta de la crítica y de los fans de Mario.
La secuela de "Super Mario Bros. La película" confirmó su titulo y su fecha de estreno
La película de Super Mario Bros. se inspiró en la exitosa saga de videojuegos y vio a los hermanos fontaneros Mario y Luigi ser absorbidos por el Reino Champiñón. Mario formó equipo con la Princesa Peach y Donkey Kong para derrotar a Bowser, antes de regresar a casa. Una escena postcréditos adelantó la llegada de Yoshi.
Se confirmó una secuela el Día de Mario de 2024, con estreno en cines previsto para abril de 2026.
Qué se sabe de la nueva película de Super Mario Bros.
En el marco del espectacular Direct de Nintendo, se confirmó que Chris Pratt regresará como el valiente fontanero junto a Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad y Kevin Michael Richardson como Kamek. Próximamente se anunciarán más detalles sobre el reparto.
Super Mario Galaxy fue un juego de plataformas 3D lanzado en 2007 para la Nintendo Wii. Este popular juego lleva a Mario al espacio para rescatar a la Princesa Peach de Bowser con la ayuda de Rosalina y Luma, la estrella. En 2010, se lanzó una secuela directa. Sigue siendo uno de los juegos de Mario más populares, y la noticia de una adaptación cinematográfica tiene a los fans muy emocionados.
