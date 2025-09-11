"Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out": qué dicen las primeras críticas de la película de Netflix

Esta película de misterio y asesinato es la tercera de la serie de películas de Rian Johnson, protagonizada por Daniel Craig como el detective Benoit Blanc.

Esta película de misterio y asesinato es la tercera de la serie de películas de Rian Johnson , protagonizada por Craig como el detective Benoit Blanc. La primera película fue el éxito de taquilla Knives Out , a la que le siguió en 2022 la secuela Glass Onion , que se estrenó en Netflix después de que la plataforma de streaming adquiriera los derechos de la franquicia.

En "Wake Up Dead Man", Blanc viaja al norte del estado de Nueva York para resolver el misterio del asesinato de un sacerdote. Josh O'Connor coprotagoniza la película como un joven religioso implicado en el asesinato, junto con Glenn Close, Andrew Scott, Mila Kunis y Jeremy Renner , otros sospechosos .

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto el 6 de septiembre, antes de su estreno en los cines del Reino Unido el 28 de noviembre y llegará a Netflix el 12 de diciembre. Las primeras críticas la han calificado como la mejor película de la serie hasta el momento, señalando a O'Connor y Craig como los vínculos más fuertes de la historia.

David Fear, de Rolling Stone, calificó la película como una mejora respecto a la anterior entrega, que, en su opinión, "en ocasiones cayó víctima de un exceso de mensajes directos y coquetos sobre los ricos e infames". También elogió en exceso al protagonista de Craig. "La evidente diversión que el actor disfruta en pantalla es contagiosa" , escribió. "

Benjamin Lee, de The Guardian, también consideró que la película "solucionó" algunos de los problemas de Glass Onion, que describió como "dependiente del humor diseñado para atraer a una audiencia terminalmente en línea". "Se acabaron los excesos, los cameos, la presunción, todo lo que parecía una distracción", escribió. "En cambio, todo ese esfuerzo se ha redirigido a los fundamentos de la narrativa". Concluyó que la película es la señal de "una serie que realmente ha encontrado su equilibrio de nuevo, una gran cantidad de diversión disponible de maneras que son constantemente sorprendentes, una franquicia que ha despertado por completo".

Caryn Jones, de la BBC , afirmó: "La mayor revelación de Wake Up Dead Man... es que Josh O'Connor, tan bueno en el drama, también es un excelente cómico". El guionista añadió: "Craig se roba la atención. Blanc aparece para resolver un asesinato en Chimney Rock con su acento sureño y su estilo seguro, luciendo más elegante que nunca. Pero parece que con cada película de Knives Out tiene menos escenas, y a veces es como un director de orquesta que nos guía a través de los diversos personajes y posibilidades en una trama en constante cambio".

Johnny Oleksinski, del New York Post, describió la película como "la más oscura, aterradora y, sin duda, la mejor interpretada de toda la saga de detectives". Elogió también a la "siempre fantástica" O'Connor y concluyó: "Wake Up Dead Man construye un final sólido y satisfactorio".