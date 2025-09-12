En un año cargado de producciones ambiciosas, "Ad Vitam" se posiciona como una de las películas más impactantes del catálogo de Netflix. Esta cinta francesa combina ciencia ficción, thriller policial y acción futurista con una narrativa profunda y provocadora, perfecta para los amantes del género.
La película de Netflix que se convirtió en una de las mejores del 2025: ideal para los fanáticos de la acción
Los amantes del género tienen una de las películas más nuevas y esperadas disponible en el catálogo de Netflix.
Con una ambientación distópica y un ritmo atrapante, se ganó rápidamente el reconocimiento de la crítica y del público. Ideal para quienes buscan algo más que pura adrenalina, ofrece también una reflexión sobre la inmortalidad y el sentido de la vida.
De qué trata Ad Vitam, la película furor en Netflix
En un futuro cercano, la humanidad ha logrado vencer el envejecimiento gracias a una tecnología de regeneración celular. Las personas pueden vivir indefinidamente, pero este aparente paraíso comienza a tambalear cuando un grupo de adolescentes se suicida en masa sin razón aparente.
La historia sigue a Darius, un investigador policial veterano, y a Christa, una joven con un pasado conflictivo, mientras intentan descubrir qué hay detrás de estos misteriosos suicidios. A medida que avanzan en la investigación, ambos se enfrentan a una red de secretos, rebelión y preguntas éticas sobre el verdadero valor de la vida eterna.
Netflix: tráiler de Ad Vitam
Netflix: elenco de Ad Vitam
- Yvan Attal (Darius Asram)
- Garance Marillier (Christa Novak)
- Niels Schneider (Virgil Berti)
- Rod Paradot (Théo)
- Victor Assié (Linus)
- Ariane Labed (Leslie)
