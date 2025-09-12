SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de septiembre 2025 - 14:30

La película de Netflix que se convirtió en una de las mejores del 2025: ideal para los fanáticos de la acción

Los amantes del género tienen una de las películas más nuevas y esperadas disponible en el catálogo de Netflix.

La increíble película futurista que está disponible en Netflix.

Con una ambientación distópica y un ritmo atrapante, se ganó rápidamente el reconocimiento de la crítica y del público. Ideal para quienes buscan algo más que pura adrenalina, ofrece también una reflexión sobre la inmortalidad y el sentido de la vida.

Informate más
Ad Vitam
La película futurista de Netflix que está causando furor entre los espectadores.

De qué trata Ad Vitam, la película furor en Netflix

En un futuro cercano, la humanidad ha logrado vencer el envejecimiento gracias a una tecnología de regeneración celular. Las personas pueden vivir indefinidamente, pero este aparente paraíso comienza a tambalear cuando un grupo de adolescentes se suicida en masa sin razón aparente.

La historia sigue a Darius, un investigador policial veterano, y a Christa, una joven con un pasado conflictivo, mientras intentan descubrir qué hay detrás de estos misteriosos suicidios. A medida que avanzan en la investigación, ambos se enfrentan a una red de secretos, rebelión y preguntas éticas sobre el verdadero valor de la vida eterna.

Netflix: tráiler de Ad Vitam

Embed - Ad Vitam | Tráiler en Español (Netflix) | Película de Netflix. #trailerespañol #ADvitam #Netflix

Netflix: elenco de Ad Vitam

  • Yvan Attal (Darius Asram)
  • Garance Marillier (Christa Novak)
  • Niels Schneider (Virgil Berti)
  • Rod Paradot (Théo)
  • Victor Assié (Linus)
  • Ariane Labed (Leslie)

