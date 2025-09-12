La película de Netflix que se convirtió en una de las mejores del 2025: ideal para los fanáticos de la acción







Los amantes del género tienen una de las películas más nuevas y esperadas disponible en el catálogo de Netflix.

La increíble película futurista que está disponible en Netflix.

En un año cargado de producciones ambiciosas, "Ad Vitam" se posiciona como una de las películas más impactantes del catálogo de Netflix. Esta cinta francesa combina ciencia ficción, thriller policial y acción futurista con una narrativa profunda y provocadora, perfecta para los amantes del género.

Con una ambientación distópica y un ritmo atrapante, se ganó rápidamente el reconocimiento de la crítica y del público. Ideal para quienes buscan algo más que pura adrenalina, ofrece también una reflexión sobre la inmortalidad y el sentido de la vida.

Ad Vitam La película futurista de Netflix que está causando furor entre los espectadores.

De qué trata Ad Vitam, la película furor en Netflix En un futuro cercano, la humanidad ha logrado vencer el envejecimiento gracias a una tecnología de regeneración celular. Las personas pueden vivir indefinidamente, pero este aparente paraíso comienza a tambalear cuando un grupo de adolescentes se suicida en masa sin razón aparente.

La historia sigue a Darius, un investigador policial veterano, y a Christa, una joven con un pasado conflictivo, mientras intentan descubrir qué hay detrás de estos misteriosos suicidios. A medida que avanzan en la investigación, ambos se enfrentan a una red de secretos, rebelión y preguntas éticas sobre el verdadero valor de la vida eterna.

Netflix: tráiler de Ad Vitam

Yvan Attal (Darius Asram)

Garance Marillier (Christa Novak)

Niels Schneider (Virgil Berti)

Rod Paradot (Théo)

Victor Assié (Linus)

Ariane Labed (Leslie)

