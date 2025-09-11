James Gunn dio nuevos detalles sobre la película secuela de "Superman"







Tras el exitoso estreno de "Superman", se espera que su secula "Man of Tomorrow" llegue a los cines en julio de 2026.

El director habló sobre el futuro de DC.

James Gunn tiene esperanza de que la película secuela de Superman se pondrá en marcha en abril de 2026. El escritor y director apareció en The Howard Stern Show, donde ofreció una actualización sobre el reciente anunció de Man of Tomorrow (El Hombre del Mañana). Explicó que, en lugar de centrarse únicamente en Clark Kent (David Corenswet), la película también se centrará en Lex Luthor (Nicholas Hoult).

“Es una historia sobre Lex Luthor y Superman que tienen que colaborar hasta cierto punto contra una amenaza mucho mayor”, dijo. “Y es más complejo que eso. Es tanto una película de Lex como de Superman. Me identifico con el personaje de Lex, por desgracia”.

Al hablar más tarde sobre la creciente lista de películas del Universo DC y el proceso de escritura de Peacemaker, Gunn ofreció un adelanto de cuándo comenzará el rodaje de la secuela, declarando: "Eso fue al principio, cuando asumí el rol de DC y me prometí bajar el ritmo, al menos un poco. Aunque estoy creando la secuela de Superman , que empezaremos a rodar en abril más o menos… Ya casi terminé de escribirla".

James Gunn y los futuros proyectos de DC Gunn adelantó el futuro de su homónima saga de Superman en una conversación con The Hollywood Reporter durante el estreno de la segunda temporada de Peacemaker, donde reveló: "Ya terminé el tratamiento de la próxima historia de lo que llamaré la 'Saga de Superman'. El tratamiento está listo, lo que significa que está muy bien elaborado. Estoy trabajando en ello y espero empezar la producción próximamente".

Se espera que Man of Tomorrow llegue a los cines el 9 de julio de 2027. Se puede decir con seguridad que la agenda de Gunn está repleta, ya que DC Studios verá el estreno de Supergirl de Craig Gillespie el 26 de junio de 2026, mientras que Clayface de James Watkins llegará el 11 de septiembre de 2026.

