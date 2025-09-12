"Harry Potter": Cillian Murphy habló sobre la posibilidad de interpretar a Voldemort en la serie de HBO







La serie, que cubrirá un libro por temporada, ya ha anunciado la mayoría de su elenco, incluido John Lithgow como el profesor Dumbledore, Nick Frost como Hagrid y Paapa Essiedu como Severus Snape.

Murphy es uno de los favoritos de los fans para interpretar al villano.

Cillian Murphy habló sobre los rumores de que interpretará a Voldemort en la próxima serie de televisión de Harry Potter en HBO.

El joven debutante Dominic McLaughlin interpretará a Harry, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout asumirá el papel de Ron Weasley. La serie se estrenará en 2027.

Qué dijo Cillian Murphy sobre interpretar a Voldemort Un papel que aún no ha sido anunciado es el villano principal, Lord Voldemort, quien fue interpretado por Ralph Fiennes en las adaptaciones cinematográficas, comenzando con Harry Potter y el cáliz de fuego en 2005. La estrella de Oppenheimer, Murphy, estuvo muy vinculado al papel, incluso recibió el sello de aprobación de Fiennes, pero en una nueva aparición en el podcast Happy Sad Confused, reveló que no había verdad detrás de los rumores.

"No, mis hijos me lo muestran de vez en cuando, pero no, no sé nada de eso", dijo sobre el enlace. "O sea, además, es muy difícil seguir lo que hace Ralph Fiennes. Es una auténtica leyenda de la actuación. Así que, mucha suerte a quien le toque".

Resta saber si Murphy realmente no fue considerado o si el actor juega al misterio, por lo pronto próximamente lo veremos en el drama de Netflix Steve. Además regresará al mundo de Peaky Blinders en una película derivada, The Immortal Man, que se espera se estrene a fines de 2025 o principios de 2026.