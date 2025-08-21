Karen Gillan se une a Henry Cavill en la película remake de "Highlander"







Cavill lidera el reparto que incluye a Russell Crowe, Dave Bautista y Marisa Abela. La película de acción y fantasía está dirigida por Chad Stahelski.

La actriz se suma a la nueva versión del clásico de culto de los ochenta.

Karen Gillan se ha unido al elenco de Highlander, la nueva versión de Amazon MGM del clásico de culto de los años 80.

Henry Cavill lidera el reparto que incluye a Russell Crowe, Dave Bautista y Marisa Abela.

Esta película de acción y fantasía está dirigida por Chad Stahelski y su estreno esta previsto para que sea en cines. El rodaje comenzará a finales de septiembre.

De qué trata Highlander La película original Highlander, estrenada en 1986, fue protagonizada por Christopher Lambert como Connor MacLeod, un montañés escocés medieval que descubre que es un guerrero inmortal. Con la ayuda de un espadachín llamado Ramírez, interpretado por Sean Connery, el MacLeod lucha contra otros inmortales a lo largo de los siglos, culminando en una batalla moderna en la que, como dice el diálogo clásico, "solo puede haber uno".

En la nueva versión, Cavill interpreta a MacLeod, mientras que Crowe interpreta a Ramírez. Bautista es el guerrero salvaje llamado Kurgen, y la actriz de Industry, Marisa Abela, también tiene un papel principal.

Gillan interpretará a Heather, la esposa mortal de MacLeod y el amor de su vida. Dave bautista-highlander Dave Bautista y Henry Cavill se enfrentarán en la nueva versión de Highlander. Michael Finch escribió el guion de la nueva versión. Scott Stuber y Nick Nesbitt producen junto a Neal H. Moritz, de 87Eleven Entertainment de Stahelski, Josh Davis de Davis Panzer Productions y Louise Rosner. Si tiene éxito, Gillan podría tener una tercera franquicia en su currículum. La actriz es conocida por interpretar a la alienígena cibernética Nebula en las series Guardianes de la Galaxia y Avengers de Marvel Studios. También protagonizó Jumanji: Bienvenidos a la Jungla y Jumanji: El Siguiente Nivel de Sony, y una tercera está en camino. Ahora se la puede ver en La vida de Chuck, de Neon, basada en la novela corta de Stephen King. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde recibió el Premio del Público.

