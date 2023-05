Inteligencia Artificial: las series imperdibles que siembran pánico sobre esta herramienta

Esta serie plantea un mundo distópico en el que existe un parque de atracciones futurista. En este los seres humanos pueden cumplir sus deseos más oscuras con ayuda de androides que aparecen como el atractivo principal del lugar. Pero, sorpresivamente o no, comienzan a haber problemas cuando los robots desarrollan habilidades humanas y se convierten en una amenaza.

En la vida real, muchos piensan que la Inteligencia Artificial esta hecha con el fin de facilitar tareas y ser una herramienta para los humanos. En Humans efectivamente es así. Unos robots llamados Synth son una especie de sirvientes artificiales para los humanos . Pero no todo es color de rosa. Esta tecnología provoca consecuencias graves en el mundo.

Esta serie sueca de 2012 tiene tres temporadas en ocho capítulos cada una. Podés disfrutarla en la plataforma Amazon Prime Video.

Los 100

Esta serie quizás te suene, ya que es muy conocida. Esta historia relata cómo la humanidad huyó hacia el espacio, después de que la tierra se volviera inhabitable debido a una explosión nuclear. Este problema apocalíptico fue provocado por una Inteligencia Artificial que quería detener la sobrepoblación humana.

Los 100 tiene siete temporadas y se encuentra completa en Netflix.

peli100.jpg

Mejores que nosotros

Mejores que nosotros es otra de las series sobre Inteligencia Artificial que muestra un futuro no tan lejano, dónde los androides no solo conviven con los humanos sino que también los reemplazan en algunos aspectos de su día a día. Esta situación provoca que no todos los humanos estén de acuerdo con el uso de la tecnología y es por eso que buscan terminar con dicha innovación.

Esta serie rusa cuenta con una temporada de 16 capítulos disponibles en Netflix.