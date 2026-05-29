Anthropic rompe récords: la startup de IA alcanzó una valuación de u$s965.000 millones tras una ronda de financiamiento

En detalle, la firma creadora de Claude recibió en total u$s65.000 millones. Así, supero a OpenAI, quien se ubica en los u$s852.000 millones.

La carrera por dominar la inteligencia artificial volvió a escalar. Anthropic , la startup detrás del modelo Claude, cerró una megarronda de financiamiento por u$s65.000 millones que llevó la valuación total de la compañía a u$s965.000 millones, superando por primera vez a OpenAI .

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La operación fue anunciada este jueves y estuvo liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital. También participaron fondos y firmas como D.E. Shaw & Co., Blackstone Inc. y DST Global, en una señal del fuerte apetito del mercado por las empresas vinculadas a IA generativa.

La ronda se concretó en apenas unas semanas. Según había revelado Bloomberg News, a fines de abril Anthropic ya analizaba avanzar con una nueva búsqueda de capital tras recibir distintas propuestas que valuaban a la empresa por encima de los u$s900.000 millones. Las negociaciones terminaron acelerándose durante este mes.

Fundada en 2021 por exintegrantes de OpenAI, Anthropic se transformó rápidamente en uno de los jugadores más relevantes del ecosistema de inteligencia artificial. Su plataforma Claude ganó peso especialmente en entornos corporativos, con herramientas enfocadas en programación, automatización, análisis y ciberseguridad.

El crecimiento financiero de la compañía también empezó a mostrar una aceleración fuerte. Según consignó Bloomberg News, Anthropic espera facturar u$s10.900 millones durante el segundo trimestre del año , más del doble respecto de los tres meses anteriores. Además, la empresa se encamina a registrar su primer trimestre rentable.

La startup también comunicó a inversores que su tasa anualizada de ingresos podría superar los u$s50.000 millones hacia fines del próximo mes. El salto es significativo si se compara con julio del año pasado, cuando esa misma métrica rondaba los u$s4.000 millones.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas La operación fue anunciada este jueves y estuvo liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital. Depositphotos

El movimiento vuelve a recalentar la competencia con OpenAI, compañía que en marzo había sido valuada en u$s852.000 millones durante otra ronda multimillonaria. Según trascendió, la empresa creadora de ChatGPT también prepara la documentación preliminar para avanzar hacia una posible salida a bolsa en las próximas semanas.

La nueva valuación de Anthropic refleja el momento que atraviesa el sector: fondos de inversión, gigantes tecnológicos y mercados financieros continúan apostando cifras récord sobre las compañías que lideran el desarrollo de modelos de inteligencia artificial avanzados.

La última ronda de inversión de OpenAI

Por su lado, la compañía de Altman había obtenido su más reciente ronda de financiación en abril pasado, por un total de u$s122.000 millones que elevó su valuación a u$s852.000 millones, en una operación encabezada por gigantes tecnológicos como Amazon, Nvidia y SoftBank.

La inyección de capital marcó otro salto explosivo para la empresa creadora de ChatGPT y reforzó el frenesí inversor que atraviesa actualmente el sector de IA generativa. Además, la ronda apareció como un nuevo paso en el camino hacia una eventual salida a Bolsa.

openAI Por su parte, la valuación de OpenAI alcanzó los u$s852.000 millones.

El crecimiento de OpenAI se aceleró de manera drástica en apenas unos meses. En marzo de 2025, la compañía había conseguido u$s40.000 millones en otra ronda que la valuó en torno a los u$s300.000 millones. Ahora, la firma prácticamente triplicó esa cifra.

Entre los principales aportantes de capital aparecen Amazon, Nvidia y SoftBank, que comprometieron inversiones por u$s50.000 millones, u$s30.000 millones y u$s30.000 millones respectivamente. Microsoft, histórico socio estratégico de OpenAI, también mantuvo su participación dentro de la operación.

La ronda incluyó además a fondos y firmas financieras como D. E. Shaw Ventures, MGX, TPG y cuentas administradas por T. Rowe Price Associates, entre otros inversores institucionales.

Uno de los movimientos más llamativos fue la apertura parcial de la financiación a inversores individuales mediante canales bancarios. Según detalló la compañía, esa vía permitió captar más de u$s3.000 millones.

La operación vuelve a confirmar el fuerte interés del mercado por las empresas que lideran el desarrollo de inteligencia artificial avanzada. En paralelo, la competencia entre OpenAI, Anthropic, Google, Meta y otras tecnológicas continúa escalando tanto en inversión como en infraestructura, modelos y captación de talento.

Con esta nueva valuación, OpenAI se consolida como una de las startups privadas más valiosas del mundo y profundiza la carrera global por dominar el negocio de la inteligencia artificial.