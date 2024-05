Internaron a Pablo Alarcón por una afección respiratoria: cómo se encuentra su estado de salud

A mediados del 2023, Pablo Alarcón se hizo viral por actuar a la gorra en Plaza Francia . "Bueno, esto era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad , porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida. Necesito ganar guita para vivir" , había contado el artista en una entrevista.

“Esto era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir. Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. De nosotros, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos. Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país”, sumó preocupado.