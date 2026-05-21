Actores argentinos lanzaron una campaña para exigir límites y controles al uso de la inteligencia artificial + Agregar ámbito en









Desde el sindicato sostienen que el crecimiento de estas herramientas abre desafíos éticos y legales que todavía no cuentan con marcos regulatorios claros en Argentina.

Ricardo Darín y Marina Bellati, son algunos de los actores que protagonizan la campaña.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña de concientización para reclamar una regulación urgente sobre el uso de la inteligencia artificial en producciones audiovisuales, ante el avance de tecnologías capaces de replicar voces, rostros y actuaciones sin consentimiento.

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La iniciativa cuenta con la participación de reconocidas figuras del espectáculo nacional, entre ellas Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile.

El pedido de la Asociación Argentina de Actores y Actrices por el uso de la IA En uno de los videos, Darín plantea dudas sobre la autenticidad de los contenidos generados artificialmente al expresar: “¿Pero estás seguro de que soy yo?”, mientras que Garzón advierte que “alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/2057095127479341199&partner=&hide_thread=false “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo.”



Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial.



Expresamos la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público. pic.twitter.com/McqMMOkcUk — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) May 20, 2026

La campaña comenzó a difundirse en redes sociales mediante una serie de videos donde los artistas advierten sobre los riesgos de manipulación digital y el impacto laboral que podría generar la IA en la actividad artística. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”, remarcan los actores en una de las piezas audiovisuales difundidas por la entidad.

Otro de los videos difundidos esta protagonizado por Guillermo Francella, César Bordón, Valentina Bassi y Diego Gentilli. El objetivo principal es impulsar un debate público sobre derechos de imagen, consentimiento digital y transparencia frente al público. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/2057448108879921219&partner=&hide_thread=false “Alguien podría haber usado mi imagen y vos podrías haber sido engañado.”#InteligenciaArtificial Regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público. pic.twitter.com/TdVlPiUi5z — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) May 21, 2026 La discusión sobre la inteligencia artificial y sus límites ya atraviesa a distintas industrias culturales en el mundo, especialmente luego de los conflictos gremiales registrados en Hollywood y el crecimiento de producciones generadas con IA. En ese contexto, la Asociación Argentina de Actores y Actrices insistió en que “el público también tiene derecho a saber si un actor es real o no” y cerró su mensaje con una consigna directa: “Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial”.