¿Qué fue de la vida de Jerry Seinfeld, uno de los cómicos de stand-up más importantes de todos los tiempos?

Jerome Allen Seinfeld nació el 29 de abril de 1954 en Brooklyn. La foto familiar está compuesta por su padre, Kálmán Seinfeld (1918-1985), de ascendencia judío húngara, su madre Betty (1915-2014) y su hermana, Carolyn Liebling, dos años más grande que él. Luego de terminar el secundario estudió en la universidad Queens College de Nueva York donde obtuvo un título en artes. Pero el momento bisagra de su vida puede situarse en 1976 cuando, luego de graduarse, probó suerte en una noche de micrófono abierto en el club de comedia Catch a Rising Star de esa misma ciudad, cuya exitosa presentación lo llevó a realizar una aparición en un especial de Rodney Dangerfield para HBO. Hacia 1981, una rutina en The Tonight Show conducido por Johnny Carson dejó maravillados tanto a los espectadores como al propio conductor del ciclo, por lo que lo invitaron a realizar varias apariciones en ese y otros programas de igual prestigio, incluyendo Late Night con David Letterman.

Jerry Seinfeld El 6 de mayo de 1981, Seinfeld hizo su primera aparición en The Tonight Show conducido por Johnny Carson. Gentileza: Abc

El 5 de septiembre de 1987 se emitió su primer especial de comedia para HBO, que se llamó Stand-Up Confidential. Pero la verdadera explosión televisiva estaba prevista para 1988 cuando, junto a Larry David, creó The Seinfeld Chronicles (Las crónicas de Seinfeld) para la cadena NBC. Poco después, la serie tuvo que cambiar su nombre a simplemente “Seinfeld” para evitar confusiones con The Marshall Chronicles (Las crónicas de Marshall), una tira juvenil que finalmente no funcionó y apenas duró una temporada. Sin embargo, hacia el cuarto año, la historia de Jerry junto a su amigo George Costanza (Jason Alexander), su amiga y exnovia Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), y su vecino Cosmo Kramer (Michael Richards) se había convertido en la comedia más popular y exitosa de la televisión estadounidense.

Seinfeld Jerry junto a sus amigos Cosmo Kramer, Elaine Benes y George Costanza; los protagonistas de una de las comedias más populares y exitosas de la televisión estadounidense. Foto: Abyss

O no te gusta o te apasiona

Se ha dicho en infinidad de oportunidades que "es un show sobre nada", y, para qué mentir, el argumento no tiene ninguna vuelta fantástica. Muchos de los capítulos tratan sobre las minucias de la vida cotidiana, con conflictos superficiales que suelen tener resultados desastrosos. Sin embargo, es imposible no reírse ante las ocurrencias de personajes perfectamente interpretados, que se dan el lujo de ostentar lo que solo los buenos actores logran conseguir: uno cree que existen de verdad. El piloto de Seinfeld se estrenó el 5 de julio de 1989, pero la primera temporada completa comenzó recién el 31 de mayo de 1990. La sitcom tuvo 180 capítulos y, luego de 9 temporadas, fue considerada como una de las comedias de situación más grandes e influyentes; y clasificada entre los mejores programas de televisión de todos los tiempos en publicaciones como Entertainment Weekly, Rolling Stone y TV Guide.

Embed

Tal es así que, según detalla Los Angeles Times, el episodio final, que se emitió el 14 de mayo de 1998 y generó opiniones diversas, fue disfrutado por una audiencia histórica estimada en 76.3 millones de espectadores. Para ese entonces, Jerry Seinfeld cobraba un millón de dólares por capítulo y sus co-protagonistas, u$s600.000 cada uno. Para que el show pudiera continuar una décima temporada, la NBC le ofreció al humorista un monto total de 100 millones de dólares, pero rechazó la oferta porque quería concentrarse en otros aspectos de su vida. Incluso así, la serie supo catapultar al estrellato no sólo a sus cuatro líderes, que adquirieron fama internacional, sino también a muchos personajes entrañables que hicieron múltiples apariciones, como Newman (Wayne Knight), la némesis de Jerry, y su tío Leo (Len Lesser).

Seinfeld El último capítulo de Seinfeld fue visto por 76.3 millones de espectadores. Foto: Rockandpop.cl

La vida después de Seinfeld

Cuando terminó la serie, lejos de quedarse en Los Ángeles y continuar su carrera como actor, regresó a la ciudad de Nueva York para reencontrarse con su primer amor: el stand-up. Entre 1998 y 2017 realizó varias funciones a beneficio de distintas causas, escribió libros y guiones para proyectos televisivos y cinematográficos, participó en campañas publicitarias, hizo apariciones en algunos capítulos de series en donde se interpretó a sí mismo y en el famoso ciclo Saturday Night Live, presentó premios en los Oscars, fue invitado a programa de entrevistas y realizó giras exitosas con sus espectáculos. Además, hacia 2007 produjo, coescribió y protagonizó la película Bee Movie. Por otro lado, el 19 de septiembre de 2017, lanzó el especial de comedia Jerry Before Seinfeld por Netflix.

Embed

En el ámbito personal, luego de varias relaciones, el 25 de diciembre de 1999 se casó con Jessica Sklar (49), con quien tuvo tres hijos: Sascha (19), Julian Kal (17) y Shepherd Kellen (15). Además, se considera un fanático del equipo profesional de béisbol New York Mets, y es un entusiasta de la Meditación Trascendental, la cual ha practicado durante 40 años y, según el sitio web, es una técnica es altamente efectiva para producir un estado de profunda calma interior para controlar el insomnio, cuyas causas más comunes son el estrés y la ansiedad. Por otro lado, es un coleccionista de automóviles y se calcula que posee aproximadamente 150 coches, entre ellos, una gran cantidad del fabricante Porsche. Según trascendió, en 2002 compró una propiedad en el Upper West Side de Manhattan en donde construyó un garaje para almacenar parte de ellos.

Jerry Seinfeld Jerry Seinfeld junto a su esposa y sus tres hijos adolescentes. Foto: @jessseinfeld

Pero, ¿en qué anda Seinfeld?

Aprovechando esta pasión por los autos, en julio de 2012 lanzó Comedians in Cars Getting Coffee (Cómicos, coches y café), una serie de 11 temporadas que creó, dirige y conduce. La misma comenzó en la plataforma Crackle, pero desde 2018 se puede ver por Netflix. En el programa, cuyo último capítulo hasta ahora se emitió a mediados de 2019, Seinfeld entrevista a los personajes más brillantes de la comedia. El formato de los episodios consiste en que primero presenta un auto, generalmente antiguo y de lujo, con el que pasa a buscar a un invitado y lo lleva a un bar o restaurante a tomar café. Tanto en el trayecto como en el recinto conversan de cualquier tema, lo que lo vuelve espontáneo y dinámico. Del mismo formaron parte figuras como David Letterman, Sarah Jessica Parker, Jimmy Fallon, Jim Carrey y Ellen DeGeneres, entre otras. Además, en el primer episodio de la séptima temporada se dio el lujo de visitar la Casa Blanca para tomar un café con el entonces presidente Barack Obama.

Embed

A su vez, el 5 de mayo de este año lanzó Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill(Jerry Seinfeld: 23 horas para matar), un especial de comedia que también se puede ver por Netflix en donde, valiéndose de apenas un micrófono, logra que el Beacon Theatre de Nueva York estalle en risas ante su conclusión de que “nadie quiere estar en ningún lado”. En otro orden, acaba de publicar su libro Is This Anything?(¿Esto es algo?, porque “eso es lo que los comediantes se dicen entre sí sobre cualquier parte nueva que quieran probar”), el cual describe en su cuenta de Twitter de la siguiente manera: “Guardé todo lo que escribí, que funcionó en el escenario, desde 1975 hasta este año, y lo reuní cronológicamente junto con algunos recuerdos y análisis de cada período significativo. Así que esta es la compilación más completa de cómo sobreviví en el mundo del stand-up desde la década de 1970 hasta la de 2020”. Asimismo, en su sitio web está promocionando las fechas de sus próximos shows en vivo, los cuales tendrán lugar el 5 y 12 de diciembre en Oklahoma y Connecticut respectivamente.

Embed

Y aunque todavía no hay certezas, para satisfacción de los fanáticos, el arribo de la serie Seinfeld a Netflix está previsto para el año que viene. Por eso, ya sea escribiendo su reciente columna de opinión para The New York Times, guionando y produciendo un programa, llevando adelante un éxito televisivo o desplegando talento sobre las tablas de un escenario, el artista supo llenar de carcajadas tanto teatros como hogares alrededor del mundo. El paso del tiempo no logró envejecer su capacidad de sacarle jugo a lo cotidiano y armar frases y escenas que trascendieron fronteras y generaciones, y que han generado incluso lágrimas de risa. Su sola presencia es sinónimo de alegría, y por eso vale la pena dejarse atrapar por la simpleza y el brillo de su comicidad.