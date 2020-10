¿Qué fue de la vida de Arnold Schwarzenegger, el fisicoculturista que triunfó en la actuación y la política?

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) el 18 de Nov de 2019 a las 11:49 PST

Arnold nació en Thal, Austria, el 30 de julio de 1947. Sus padres eran Aurelia Jadrny (1922-1998) y el jefe de policía local, Gustav Schwarzenegger (1907-1972), quien pertenecía al Partido Nazi y a las Sturmabteilung (SA), a cuyos miembros se los conocía como los “camisas pardas”. En una entrevista de 2004 para la revista Fortune, la estrella de cine explicó que de chico sufrió violencia por parte de su progenitor: “Me tiraron del pelo. Me golpearon con cinturones. Así eran las cosas entonces. Muchos de los niños que he visto fueron destrozados por sus padres, era la mentalidad germano-austríaca. No querían crear un individuo, había que cumplir un estándar. Yo era uno que no se conformaba y cuya voluntad no podía romperse. Por eso me convertí en rebelde. Cada vez que me golpeaban, y cada vez que alguien decía: 'No podés hacer esto', yo respondía: 'Esto no va a ser así por mucho más tiempo, porque me voy a mudar de aquí. Quiero volverme rico, quiero ser alguien'. Por supuesto no tenía ningún plan de cómo iba a hacerlo”.