John Travolta vuelve a su papel de Danny Zuko de Grease para esta Navidad + Seguir en









El actor revive a Danny Zuko en un anuncio navideño que mezcla “Grease” y espíritu festivo, con guiños clásicos para fans de todas las generaciones.

El retorno de John Travolta Paramount Pictures

John Travolta se volvió a calzar la campera de cuero de su emblemático personaje Grease, esta vez con un giro navideño para encarnar a un Papa Noel rockero, en un nuevo comercial que ya generó furor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A sus 71 años, Travolta demuestra que no perdió el ritmo al bailar, cantar y manejar un trineo-auto, en una versión moderna del clásico Greased Lightnin. Ese regreso, entre luces de Navidad, duendes y renos, conecta generaciones de los que vieron la película en los años 70 y los más chicos que la conocen de maratones o por streaming.

john-travolta_1adb7317_800x800.jpg La campaña de John Travolta para esta Navidad con guiño a Grease El anuncio arranca en un taller de Navidad un tanto surrealista. Travolta entra vestido de Papa Noel, con herramientas en mano, y observa un trineo que más parece un auto viejo que está listo para ser tuneado. Esa mezcla de imágenes deja en claro que no será un aviso cualquiera.

Cuando suelta la frase: “Este trineo podría ser escarcha-mático, espumillón-mático, 1.5 % de reembolso-mático” y rompe en el clásico Greased Lightnin, la nostalgia se dispara. Toda la puesta apela directamente al recuerdo de la película de 1978, que marcó un antes y después en la carrera de Travolta; así como también en los musicales y los Bee Gees.

Embed - Quicksilver - “Greased Sleigh-Ridin’” :60 | Capital One La audiencia juvenil lo descubre como un Papa Noel con onda retro, y los fans veteranos lo toman como un tributo, porque el clip combina humor, adrenalina y guiños a la cultura pop. Los duendes con anteojos, el trineo convertible y el final con el vehículo despegando son un trago doble de diversión navideña y rock clásico.