Elevan a juicio oral la causa de Nathan Mini Boy Castro el socio de Yao Cabrera por abuso sexual + Seguir en









La Justicia dispuso que el caso avance a la instancia oral mientras se amplían las investigaciones sobre el entorno de la organización.

Avanza la causa judicial que vincula a Yao Cabrera

La causa judicial contra Nathan Castro, conocido como “Mini Boy” y socio de Yao Cabrera, dio un paso clave: el expediente fue elevado a juicio oral en el marco de una investigación por abuso sexual con acceso carnal reiterado. Ambos se encuentran actualmente detenidos.

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La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantías N° 3 de Zárate-Campana, en el expediente N° 002053, donde se analiza la responsabilidad de Nathanel Jesús Castro Barbitta en hechos que habrían ocurrido dentro de la denominada “Mansión WIFI”, residencia vinculada al grupo de influencers conocido como WIFI TEAM.

Según la investigación, en ese lugar —también señalado como la “Casa del Terror”— se habrían cometido distintos delitos, incluyendo abusos reiterados. La causa también abrió nuevas líneas de análisis sobre el funcionamiento interno del grupo y las actividades que se desarrollaban allí.

Amplían la investigación sobre el entorno del grupo En paralelo, la jueza Nada Florez Vega, del Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín, solicitó profundizar las investigaciones sobre más de treinta influencers que formaban parte de la Mansión WIFI. Entre ellos figuran nombres como Luana Fernández, Candela Díaz, Kevin Macri, Nathan Bianco, Rosina Valiente, Luli Mieri, Juan Pablo Barbot, Diego Llamazares, Ibu Cabrera, Javi Ayul, Matías Cabrera, Fabri Lemus y Ulises Magic, entre otros.

Además, se avanza en una causa paralela por lavado de activos, que busca determinar el origen de importantes sumas de dinero en dólares generadas por la organización. Según las sospechas judiciales, estos ingresos podrían estar vinculados a la venta de alcohol y estupefacientes a menores, transmisiones de contenido explícito y presuntas maniobras de facilitación de la prostitución.

yao Según la investigación, en ese lugar —también señalado como la “Casa del Terror”— se habrían cometido distintos delitos, incluyendo abusos reiterados. El denunciante y manager Jorge Zonzini sostuvo que “la Justicia supo escuchar” y remarcó que, a su entender, el grupo no producía contenido de entretenimiento, sino que operaba como “una organización coercitiva”. Actualmente, tanto Yao Cabrera como Mini Boy cumplen condena en la cárcel de Bower, en la provincia de Córdoba, tras haber sido sentenciados a cuatro años de prisión por el delito de reducción a la servidumbre (Art. 145 bis). Con la elevación a juicio oral, el caso entra en una nueva etapa que será determinante para establecer responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.