Violento choque en CABA: un patrullero volcó tras impactar con un auto y dejó 7 heridos

El incidente ocurrió en la madrugada de este domingo. Producto de esto, se registraron demoras significativas en el tránsito del área.

Un violento choque registrado en la madrugada de este sábado en Balvanera dejó siete personas heridas y generó un importante despliegue de emergencia en pleno centro porteño.

El hecho ocurrió minutos antes de las 6 en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao , cuando un patrullero de la Policía de la Ciudad colisionó con un vehículo particular en el que se trasladaban cinco ocupantes. A raíz del impacto, también resultó afectada una moto Honda CB 190 que se encontraba estacionada en la zona.

Como consecuencia del siniestro, tanto los ocupantes de l Audi A3 como los dos efectivos que iban en el móvil policial sufrieron heridas. El patrullero terminó volcado sobre uno de sus laterales, según se observa en las imágenes del lugar.

Fuentes policiales confirmaron que el SAME trasladó a los dos agentes al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos, aunque fuera de peligro. En tanto, el acompañante del Audi —un ciudadano venezolano de 28 años— fue derivado al Hospital Rivadavia, mientras que el resto de los involucrados recibió atención en el lugar. En el operativo intervinieron también Bomberos de la Ciudad, que trabajaron en la neutralización del sistema eléctrico de los vehículos involucrados para evitar riesgos adicionales.

La investigación quedó en manos de la UFLA Este, a cargo de Ángel Palopoli, quien dispuso que la Policía Federal Argentina realice las pericias correspondientes. El tránsito en la zona fue interrumpido y se registraron demoras significativas en el área.

Otro fuerte choque en la ruta 9

En paralelo, otro episodio vial se registró en Campana, sobre la ruta 9 en dirección a Rosario, donde un auto y un camión protagonizaron un fuerte choque.

Según informó Autopistas del Sol, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 69 y dejó dos personas heridas. Además, dos carriles permanecieron obstruidos, por lo que se recomienda circular con precaución en la zona.