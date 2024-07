"Joker 2: Folie à Deux": cómo fue la reacción de Lady Gaga tras oír cantar a Joaquin Phoenix

“Creo recordar que ella escupió café la primera vez que canté, así que eso me hizo sentir bien , fue emocionante y me hizo sentir segura”, dijo Phoenix en tono de broma en una entrevista con Empire.

“Para alguien que no es un artista en ese sentido, puede ser… incómodo hacerlo, pero también muy emocionante”, añadió.

El cambio que hizo Lady Gaga en su forma de cantar para la secuela de Joker

Para la cantante de “Bad Romance”, interpretar un personaje en un musical, tuvo que armonizar de manera diferente a como lo hace habitualmente.

“La gente me conoce por mi nombre artístico, Lady Gaga, ¿verdad? Esa soy yo como intérprete, pero eso no es lo que trata esta película; estoy interpretando a un personaje”, le dijo a la publicación. “Así que trabajé mucho en la forma en que cantaba para que viniera de Lee y no de mí como intérprete”.

El reparto de Joker 2: Folie à Deux también incluye a Catherine Keener, Brendan Gleeson y Zazie Beetz. La película forma parte de DC Elseworlds y no forma parte del universo que Peter Safran y James Gunn han estado construyendo desde que tomaron el mando de DC Studios .

Joker 2: Folie à Deux llega a los cines el 3 de octubre.