El pedido de Elba Marcovecchio para su boda con Jorge Lanata: "Que nadie me venga con un vestido cortito porque no entra"

También contó que no hay una wedding planner llevando a cabo la organización sino que lo hacen ellos dos con ayuda de quienes trabajan en el salón en el que celebrarán su casamiento. “No te voy a decir cuál es el lugar así que no me preguntes”, advirtió y chicaneó: “Lo vamos a mantener en secreto, como Los Montaner. Siempre soñé con ser de los Montaner...”, haciendo referencia al casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Entonces, el cronista le consultó si -al igual que Roitman y Montaner- le pedirían a sus invitados que no utilicen sus celulares en la fiesta, pero la abogada aclaró que no lo harán y que no le puede solicitar eso al “señor libertad de prensa” haciendo referencia a su futuro marido. “No creo que haya demasiadas cuestiones. Tampoco vamos a estar divulgando cuestiones que no tengamos ganas de contar en la previa. Pero después yo cuento todo”, agregó.

A continuación Marcovecchio reveló cuál es el requisito que deberán cumplir las mujeres invitadas a la fiesta. “Va a ser una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante”. Y agregó: “Que nadie me venga con un vestido cortito porque no entra”.